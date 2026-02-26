Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Macaristan Başbakanı Orban, "ülkesine daha fazla saygı göstermesi" için Zelenskiy'e çağrıda bulundu | Dış Haberler

        Macaristan Başbakanı Orban, "ülkesine daha fazla saygı göstermesi" için Zelenskiy'e çağrıda bulundu

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i "ülkesine daha fazla saygı göstermeye" çağırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 13:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Macaristan'dan Ukrayna'ya: Bize saygı gösterin

        Başbakan Orban, Zelenskiy'e yazdığı açık mektubu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

        Orban, Zelenskiy'nin 4 yıldır Macaristan'ı Rusya-Ukrayna Savaşı'na girmeye zorladığını, bu süre zarfında Brüksel'den ve ülkesindeki muhalefetten destek aldığını savundu.

        "Eylemleriniz, Macaristan'ın çıkarlarına aykırıdır"

        Zelenskiy'i, Macaristan'da Ukrayna yanlısı hükümetin iktidara gelmesi için Avrupa Birliği (AB) ile koordineli hareket etmekle suçlayan Orban, "Son günlerde Macaristan'ın enerji tedariki için hayati önem taşıyan Dostluk (Drujba) Petrol Boru Hattı'nı engellediniz. Eylemleriniz, Macaristan'ın çıkarlarına aykırıdır ve Macarların güvenli ve uygun fiyatlı enerji tedarikini tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle, Macaristan karşıtı politikanızı değiştirmenizi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Orban, savaşa katılmak gibi bir niyetlerinin olmadığını ve Ukrayna'nın "savaş çabalarını" finanse etmek istemediklerini vurguladı.

        Zelenskiy'i, Drujba Petrol Boru Hattı'nı derhal yeniden açmaya ve ülkesinin enerji güvenliğine yönelik herhangi bir saldırıdan kaçınmaya çağıran Orban, "Macaristan'a daha fazla saygı gösterin!" ifadesini kullandı.

        Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba Petrol Boru Hattı'na 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramış, Budapeşte ve Bratislava hükümetleri, Ukrayna'yı bu petrol sevkiyatının devam etmesine engel olmak suretiyle durumu siyasi amaçlı kullanmakla suçlamıştı.

        Drujba hattı üzerinden petrol sevkiyatının durmasının ardından Macaristan ve Slovakya, tepki olarak Ukrayna'ya dizel yakıt tedarikini askıya alma kararı almıştı.

        Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da 20 Şubat'ta Drujba hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya 90 milyar avroluk AB kredisini de bloke edeceklerini açıklamıştı.

        Macaristan, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketine de ret oyu vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 25 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* Balıkesir'de, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı, görev uç...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!