Maccabi Playtika Tel-Aviv-Fenerbahçe Beko: 78-73 (MAÇ SONUCU) THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da konuk olduğu İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel-Aviv'e 78-73 mağlup oldu. Çift maç haftasını 2'de 0'la kapatan sarı-lacivertliler, 9. maçında 4. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Sırbistan'da konuk olduğu İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 78-73 yenildi.

Sarı-lacivertli ekibin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılması gereken 9. hafta karşılaşmayla ilgili İsrail'in Gazze'ye saldırısı nedeniyle yer değişikliğine gidildi. Müsabaka, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Maccabi'nin ev sahipliğinde seyircisiz oynandı.

Mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe, Wilbekin, Tarık Biberoviç, Hayes-Davis ve Motley'nin skorer oyunuyla ilk çeyreği 28-21 önde tamamladı. İkinci çeyreğe iyi başlayamayan sarı-lacivertliler, son bölümde toparlayarak devre arasına 46-38 önde girdi.

Sekiz sayı önde başladığı üçüncü periyodun ikinci yarısında top kayıpları yapan Fenerbahçe, rakibinin farkı kapatmasını önleyemese de çeyreği 57-56 üstün kapattı. Farkı çift hanelere kadar çıkaran sarı-lacivertliler, dördüncü çeyrekte üstünlüğü koruyamadı. Fenerbahçe Beko, son anları büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 78-73 kaybetti.

REKLAM

Sarı-lacivertlilerde Wilbekin ile THY Avrupa Ligi'nde kariyer rekoru kıran Tarık Biberovic 18'er sayı üretti. Bu iki oyuncunun performansının yanı sıra Hayes-Davis'in 16 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Maccabi'de ise Brown 18 sayı, Colson ise 13 sayı 14 ribauntla galibiyette başrolü oynadı.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda geçirdiği çift maç haftasında Monaco'nun ardından Maccabi'ye de mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin yenilgi sayısı 4'e yükseldi. İsrail temsilcisi ise 8. maçında 5. galibiyetini elde etti.

Salon: Aleksandar Nikolic Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Joseph Bissang (Fransa), Uros Obrknezevic (Sırbistan) Maccabi Playtika: Brown 18, Baldwin 12, Cohen 2, Nebo 4, Colson 13, Cleveland 4, Webb 10, Sorkin 6, Dibartolomeo, Rivero 7, Blatt 2 Fenerbahçe Beko: Motley 6, Wilbekin 18, Hayes-Davis 16, Tarık Biberoviç 18, Sestina 1, Şehmus Hazer, Papagiannis, Dorsey 7, Madar 7 1. Periyot: 21-28 Devre: 38-46 3. Periyot: 56-57 5 Faulle çıkan: 39.42 Blatt (Maccabi Playtika)