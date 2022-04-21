Macron Le Pen'e göre daha ikna edici bulundu

Macron Le Pen'e göre daha ikna edici bulundu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Fransa'da pazar günü gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen canlı yayında karşı karşıya geldi. Düellonun ardından yapılan ankete göre Macron daha ikna edici bulundu.

Elabe tarafından BFM TV için yapılan anlık anketin sonuçlarına göre, izleyicilerin yüzde 59'u Macron'u Le Pen'den daha inandırıcı buldu. 2017 yılında aynı anket şirketi, izleyicilerin yüzde 63'ünün Macron'u daha inandırıcı bulduğunu tespit etmişti.

24 Nisan'da yapılacak olan ikinci tur 12 aday arasında oyların yüzde 27.6’sini alan mevcut Macron ile oyların yüzde 23.4’unu alan Le Pen arasında yapılacak.

Seçimler öncesinde yapılan son anketlere göre Macron'un yüzde 55 civarında oy alacağı tahmin ediliyor.