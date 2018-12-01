- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- DÜNYA
- KADIN
- SAĞLIK
Bir Suudi gazetesinde yer alan haberde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a "Beni hiç dinlemiyorsun" dediğinin, Muhammed bin Selman’ın ise buna "Hayır, tabii ki seni dinleyeceğim", Macron'un da "O benim sözümün adamı" dediğinin duyulduğunu yazdı.
Konuşmanın kayıtlarında Muhammed bin Selman'ın Macron'a "Kaygılanma" dediği ve Macron'un ise Prense "Kaygılanıyorum" dediği duyuldu. Konuşma konusunun Kaşıkçı cinayeti ve Yemen savaşı olduğu ifade edildi.
Macron ile Veliaht Prens’in Suudi Arabistan yönetim muhalifi gazetecinin 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinden sonraki ilk görüşme olduğuna dikkat çekildi.
Macron'un ofisinden bir yetkilinin, Avrupa ülkelerinin Kaşıkçı cinayetinin dürüst bir şekilde araştırılması için ortak bir mesaj vermesi açışından G20 zirvesinde Macron ile Muhammed bin Selman'ın görüşmesinin gerekli olduğunu söyledi.
Fransız yetkili, "48 saat saklambaç oynamayacağız, bunun bir anlamı olmaz. Eğer biz buradaysak ve o (Veliaht Prens) da masadaysa müsamahalı değil net olmalıyız. Söylenmesi gereken şeyler söylenecek" dedi.
Suudi Arabistan yönetim muhalifi Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Suudi yetkililer Kaşıkçı cinayetini önce inkar etmiş daha sonra itiraf etmişti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr, Suudi Arabistanlı bazı kişilerin yetkilerini aşarak Kaşıkçı’yı öldürdüklerini söylemişti.
— J.D. Durkin (@jiveDurkey) November 30, 2018
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.