Geçen yılı 6 milyar dolar ihracatla kapatan maden sektörü bu yıl Ocak-Mayıs döneminde yüzde 19 oranında artışla 2,76 milyar dolar ihracata imza attı.

İlk beş aylık dönemde metalik cevherler yüzde 19,25 artışla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 3,38 artışla doğal taşlar, üçüncü sırada ise yüzde 28,59'luk artışla endüstriyel mineraller yer aldı. Doğal taş ihracatında ise yine ilk beş aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,38'lik artış görüldü. Blok doğal taş ihracatında yüzde 24,08'lik düşüş yaşanırken işlenmiş doğal taş ihracatında yüzde 22,19'luk artış yaşandı.

Maden sektörünün Ocak-Mayıs döneminde en fazla ihracat yaptığı ülke 615 milyon dolarla Çin oldu. Çin'i 268 milyon dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri takip ederken, Bulgaristan 197 milyon dolar ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

İhracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Yüce, "Bu artış oranı ile birlikte maden sektörünün ihracata olan katkısı bir kez daha kanıtlanmış oldu. Ülkemizin kalkınması için en önemli sektörlerin başında geliyoruz. Tüm dünyadaki enerji maliyet artışları sektörümüzü zorlasa da ülkemizin toplam ihracatına sürdürülebilir katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca lojistik anlamda da karayolu taşımacılığının yerine demir yoluna geçmemiz gerekiyor. Maden sektörünün bir takım yapısal sorunlarının çözüme kavuşması halinde gerek ihracatta gerekse yatırımlarda yeni rekorlara imza atacağımıza inancımız tam" ifadelerini kullandı.