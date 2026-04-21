Madonna'nın kıyafeti kayboldu. 67 yaşındaki 'Pop Kraliçesi' lakaplı şarkıcı, Sabrina Carpenter ile birlikte Coachella Valley Müzik ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirdiği sürpriz sahne performansı sonrası eşyalarının kaybolduğunu açıkladı. Madonna, Carpenter'ın konserinde ona eşlik ederken giydiği ve sonrasında kaybolduğunu söylediği kıyafetlerin bulunması için hayranlarından yardım istedi.

Sosyal medya açıklamasına, "Coachella'daki cuma gecesinden beri hâlâ çok mutluyum! Sabrina'ya ve bunu mümkün kılan herkese teşekkür ederim" diye başlayan Amerikalı şarkıcı, "Confessions II'yi başladığı yere geri getirmek çok heyecan vericiydi! Bu tamamlama anı, giydiğim vintage parçaların kaybolduğunu keşfedene kadar farklı bir his uyandırdı. Kişisel arşivimden çıkan kostümüm; ceket, korse, elbise ve diğer tüm giysiler kaboldu" diye devam etti.

“Bunlar sadece kıyafet değil, tarihimin bir parçası. Aynı döneme ait diğer arşiv öğeleri de kayboldu" diyen Madonna, "Umarım ve dua ediyorum ki, iyi kalpli biri bu eşyaları bulur" diyerek bir mail adresi paylaştı.

Madonna, "Onların sağ salim geri dönmeleri için ödül teklif ediyorum. Tüm kalbimle teşekkür ederim" sözleriyle mesajını tamamladı.

PLAYBACK TEPKİSİ

Madonna, her ne kadar Sabrina Carpenter'ın Coachella Festivali'ndeki performansına yaptığı sürpriz katkının kendisini mutlu ettiğini söylese de playback yaptığı iddiasıyla verilen tepkiler, gösteriyi gölgelemişti.

Hayranları Madonna'yı, genç şarkıcı Carpenter ile birlikte şarkı söylüyormuş gibi bir illüzyon yarattığı gerekçesiyle 'sahtekar' olarak nitelendirmişti. Madonna'nın Coachella performansında playback yapmasına sosyal medyada yağan eleştiriler arasında, "Madonna her zaman berbat bir şarkıcıydı", "Eğer aşırıya kaçan kostümler ve davranışlar sergilemeseydi, adını asla duymamış olurduk" gibi yorumlar yer almıştı.

YENİ ALBÜM MÜJDESİ

Öte yandan Madonna, 2005 tarihli 'Confessions On A Dancefloor' albümünün devamı niteliğindeki yeni çalışması 'Confessions II’yi geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurmuş, albümün 3 Temmuz’da yayınlanacağını açıklamıştı.

Bu, Madonna'nın 2019’da çıkardığı 'Madame X' sonrası ilk albümü olacak.