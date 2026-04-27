Madonna'dan yeni albüm partisi
Madonna, yazın piyasada olacak yeni albümünün tanıtımı için yıldızlarla dolu bir dans partisi düzenledi
Madonna, 'Confessions II' adlı 15'inci stüdyo albümünün çıkışını West Hollywood'da verdiği bir partiyle kutladı. Partide, 'Popun Kraliçesi' lakaplı 67 yaşındaki şarkıcıya, 28 yaşındaki sevgilisi Akeem Morris de eşlik etti.
Madonna'nın sahneye çıktığı partide, 'Confessions II' albümünde birlikte çalıştığı Stuart Price'ın yanı sıra Romy ve Mez Monty de DJ setleriyle yer aldı.
Madonna, özel davetlilerin katıldığı partide yeni albümünden parçalar eşliğinde dans etti. Parti, Madonna'nın yanında dans eden yıldızlarla doluydu. Kutlamada Addison Rae, Sky Ferreira, Lily Allen, Kali Uchis, Tori Spelling, Cara Delevingne, Bebe Rexha, Julia Fox, Jodie Turner Smith gibi isimler yer aldı.
3 Temmuz'da piyasaya çıkacak olan albüm, 2005'te çıkan 'Confessions on Dance Floor' albümünün devamı niteliğinde.