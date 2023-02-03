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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lourdes Leon kapıdan kovuldu

Madonna'nın Carlos Leon ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lourdes Leon, New York'ta düzenlenen bir defileye geç kaldığı için içeri alınmadı

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  • Madonna'nın kızı Lourdes Leon kapıdan kovuldu - Magazin haberleri

    Dün akşam New York'ta aralarında; Nicky Hilton Rothschild, Emily Ratajkowski ve Ashley Graham gibi ünlü isimlerin davet edildiği bir defile gerçekleşti. Ancak, defile tam başladığı anda kapıda küçük çaplı bir karmaşa yaşandı.

    Dünyaca ünlü popçu Madonna'nın kızı Lourdes Leon, defileye girmek istedi. Oysa Lourdes geç kalmış, defile çoktan başlamıştı.
  • Madonna'nın kızı Lourdes Leon kapıdan kovuldu - Magazin haberleri

    Güvenlikler onu içeri almayı reddettiler, Lourdes Leon da buna direndi. Leon, sonra da bir arkadaşı tarafından mekandan uzaklaştırıldı. 
  • Madonna'nın kızı Lourdes Leon kapıdan kovuldu - Magazin haberleri

    Olay sadece Lourdes Leon'un girmek istediği bir yere alınmaması da değildi. Leon, markanın 2021 ilkbahar kampanyasının yüzü seçilmiş, bu reklamlar için çekilen fotoğrafları her yeri süslemişti.
  • Madonna'nın kızı Lourdes Leon kapıdan kovuldu - Magazin haberleri

    "ONUN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?"

    Lourdes Leon, kapıdan geri çevrilirken orada bulun bazı kişiler, güvenlik görevlisine “Onun kim olduğunu bilmiyor musunuz?” diye seslendi. Onun marka için çalışan bir model olduğunu güvenlik görevlilerine anlatmaya çalışsalar da alınan sıkı güvenlik önemleri gereği defilenin kapanan kapıları bir kez daha açılmadı.
  • Madonna'nın kızı Lourdes Leon kapıdan kovuldu - Magazin haberleri

    ANNESİNDEN BAĞIMSIZ

    Öte yandan Madonna'nın Carlos Leon ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lourdes Leon, geçtiğimiz yıl Interview Magazin'e mezun olduktan sonra annesinden ekonomik olarak bağımsız olduğunu söylemişti. 

    Modellik yapan Lourdes Leon, "Eğer ebeveynleriniz ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa bu, onlara sizin üzerinizde baskı yapma fırsatını veriyor" demişti.
  • Madonna'nın kızı Lourdes Leon kapıdan kovuldu - Magazin haberleri

    "HAYATIM BOYUNCA BENİ KONTROL ETTİ"

    26 yaşındaki Lourdes Leon, daha sonra "Annem tam bir kontrol manyağı ve hayatım boyunca beni kontrol etti. Liseden mezun olur olmaz ondan tamamen bağımsız olmam gerekiyordu" şeklinde konuşmuştu.
  • Madonna'nın kızı Lourdes Leon kapıdan kovuldu - Magazin haberleri

    "ANNEMİN BU ÖZELLİĞİNİ MİRAS OLARAK ALMADIM"

    Ayrıca annesini övmeyi de ihmal etmeyen Lourdes Leon, Madonna'nın muhtemelen gördüğü en çalışkan insan olduğunu söyleyerek, "Maalesef bu özelliği miras olarak almadım" demişti.
  • Madonna'nın kızı Lourdes Leon kapıdan kovuldu - Magazin haberleri

    "ÜNİVERSİTE PARAMI KENDİM ÖDEDİM"

    Daha önce Vouge Dergisi'ne samimi açıklamalarda bulunan Leon, üniversite parasını kendisinin ödediğini ve Hollywood'un ışıltılı dünyasından uzakta, Brooklyn yakınındaki Bushwick bölgesinde yaşadığını anlatmıştı.
  • Madonna'nın kızı Lourdes Leon kapıdan kovuldu - Magazin haberleri

    ALTI ÇOCUK ANNESİ

    Popun kraliçesinin kızı Lourdes Leon, kişisel antrenör ve aktör Carlos Leon ile ilişkisinden dünyaya gelmişti. Madonna'nın 2000-2008 yılları arasında evli kaldığı yönetmen Guy Ritchie'den de Rocco adında bir oğlu bulunuyor.

    Ünlü yıldızın, ayrıca evlat edindiği David Banda, Mercy James ile ikizler Estere ve Stelle Ciccone olmak üzere toplam altı çocuğu bulunuyor.

    Fotoğraflar: AP, Splash News

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