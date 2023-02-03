"ONUN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?"

Lourdes Leon, kapıdan geri çevrilirken orada bulun bazı kişiler, güvenlik görevlisine “Onun kim olduğunu bilmiyor musunuz?” diye seslendi. Onun marka için çalışan bir model olduğunu güvenlik görevlilerine anlatmaya çalışsalar da alınan sıkı güvenlik önemleri gereği defilenin kapanan kapıları bir kez daha açılmadı.