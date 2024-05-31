Madonna'ya 'cinsel içerikli konser' davası

"KLİMALARI KAPATTIRDI"

ABD basınında yer alan haberlere göre, Justen Lipeles'in dava açmasına neden olan şey yalnızca cinsel içerikli konser değil, aynı zamanda stadyumda havalandırmaların kapatılmasıyla tüm seyircilerin sıcağa maruz bırakılmış olması.

Justen Lipeles'in iddiası doğruysa bu, Madonna'nın klimanın kapatılmasını istediği ilk konseri olmadı. Madonna'nın, nisan ayında Miami'deki bir konseri sırasında da aynısını yapması gündeme gelmişti.