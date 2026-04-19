        Madonna'ya Coachella'da playback tepkisi

        Madonna'ya playback tepkisi

        Sabrina Carpenter'ın Coachella Festivali'ndeki konserinde sürpriz yaparak sahneye çıkan Madonna, playback yapmasıyla hayranlarını hayl kırıklığına uğrattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 11:01
        Playback tepkisi

        Madonna'nın Sabrina Carpenter'ın Coachella Festivali'ndeki ikinci hafta sonu ana sahne performansında sahnedeki sürpriz görünümü, baştan sona playback yaptığı iddialarıyla gölgelendi.

        Hayranları Madonna'yı, genç şarkıcı Carpenter ile birlikte şarkı söylüyormuş gibi bir illüzyon yarattığı gerekçesiyle 'sahtekar' olarak nitelendirdi.

        Hayal kırıklığına uğramış Madonna hayranlarından biri, Elton John'un 2004'teki bir konserinde Madonna'nın playback yaptığı iddiasıyla ilgili meşhur yorumunu gündeme getirerek, "Elton John, Madonna ve onun playback hilesi hakkında en doğru şeyi söyledi" diye yazdı.

        John, 2012'de verdiği bir röportajda, Madonna'yı "lunapark striptizcisi" ve "kabus" olarak nitelendirmiş ve playback yapan sanatçıların kendilerinden utanmaları gerektiğini söylemişti. Bu, iki pop ikonu arasında yıllarca süren bir husumete yol açmış ve ikili 2023'te barışmıştı.

        Madonna'nın Coachella performansında playback yapmasına sosyal medyada yağan eleştiriler arasında, "Madonna her zaman berbat bir şarkıcıydı", "Eğer aşırıya kaçan kostümler ve davranışlar sergilemeseydi, adını asla duymamış olurduk" gibi yorumlar yer aldı.

        67 yaşındaki pop ikonu, Carpenter'ın konserinin sonlarına doğru sahneye çıktı. 2006 Coachella performansının üzerinden 20 yıl geçen Madonna, o performansıyla tarihi bir başarı elde etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın

        Adana'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        Papa'dan Trump'a yanıt
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Yurdun büyük bölümünde yağış var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Tüyler ürperten ifadeler
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Esenyurt’ta “intihar” ihbarı cinayet çıktı
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Üçüncü çocuğuna hamile
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
