Madonna'nın Sabrina Carpenter'ın Coachella Festivali'ndeki ikinci hafta sonu ana sahne performansında sahnedeki sürpriz görünümü, baştan sona playback yaptığı iddialarıyla gölgelendi.

Hayranları Madonna'yı, genç şarkıcı Carpenter ile birlikte şarkı söylüyormuş gibi bir illüzyon yarattığı gerekçesiyle 'sahtekar' olarak nitelendirdi.

Hayal kırıklığına uğramış Madonna hayranlarından biri, Elton John'un 2004'teki bir konserinde Madonna'nın playback yaptığı iddiasıyla ilgili meşhur yorumunu gündeme getirerek, "Elton John, Madonna ve onun playback hilesi hakkında en doğru şeyi söyledi" diye yazdı.

John, 2012'de verdiği bir röportajda, Madonna'yı "lunapark striptizcisi" ve "kabus" olarak nitelendirmiş ve playback yapan sanatçıların kendilerinden utanmaları gerektiğini söylemişti. Bu, iki pop ikonu arasında yıllarca süren bir husumete yol açmış ve ikili 2023'te barışmıştı.

Madonna'nın Coachella performansında playback yapmasına sosyal medyada yağan eleştiriler arasında, "Madonna her zaman berbat bir şarkıcıydı", "Eğer aşırıya kaçan kostümler ve davranışlar sergilemeseydi, adını asla duymamış olurduk" gibi yorumlar yer aldı.

67 yaşındaki pop ikonu, Carpenter'ın konserinin sonlarına doğru sahneye çıktı. 2006 Coachella performansının üzerinden 20 yıl geçen Madonna, o performansıyla tarihi bir başarı elde etmişti.