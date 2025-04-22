Maduro'dan Bukele'ye "göçmen" tepkisi

Venezuela Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Maduro, "Buna nasıl adalet, demokrasi, özgürlük diyebilirsiniz? El Salvador'da kaçırılan gençlerin koşulsuz olarak serbest bırakılmaları için bir an önce harekete geçilmeli." ifadelerini kullandı.

AA'nın aktardığı habere göre; Bukele'ye seslenen Maduro, şunları kaydetti:

"Göçmenlere karşı sistematik bir insan hakları işleniyor. Size diyorum Bay Bukele, aklınızı başınıza alın ve Venezuela Cumhuriyeti Başsavcısının soru formunu yanıtlayın. Kaçırılan tüm gençlerin hayatta olduğuna dair kanıtları sunun. Nerede yargılandıklarını, hangi sebepten, hangi suçu işlediklerini söyleyin. Avukatlarının ve yakınlarının onları tutuldukları cezaevinde ziyaret etmelerine izin verin."

REKLAM

Maduro, Bukele'nin göçmenleri mega hapishaneye göndermesini "Nazi" yöntemlerine benzetti.

BUKELE'DEN VENEZUELA'YA DEĞİŞ-TOKUŞ ÖNERİSİ

Bukele, dün X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya seslenmişti.

Caracas yönetiminin 252 siyasi mahkumu serbest bırakması şartını öne süren Bukele, ABD'den El Salvador'a sınır dışı edilen 252 Venezuelalının salınabileceğini bildirmişti.