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        Haberler Dünya Amerika Maduro'dan Bukele'ye "göçmen" tepkisi | Dış Haberler

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan El Salvador Devlet Başkanı Bukele'ye "göçmen" tepkisi

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin sınır dışı ettiği Venezuelalı göçmenleri ülkesine iade etmeyen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'yi eleştirerek, "Göçmenlere karşı sistematik bir insan hakları ihlali işleniyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 06:49 Güncelleme: 22.04.2025 - 06:52
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        Maduro'dan Bukele'ye "göçmen" tepkisi
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        Venezuela Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Maduro, "Buna nasıl adalet, demokrasi, özgürlük diyebilirsiniz? El Salvador'da kaçırılan gençlerin koşulsuz olarak serbest bırakılmaları için bir an önce harekete geçilmeli." ifadelerini kullandı.

        AA'nın aktardığı habere göre; Bukele'ye seslenen Maduro, şunları kaydetti:

        "Göçmenlere karşı sistematik bir insan hakları işleniyor. Size diyorum Bay Bukele, aklınızı başınıza alın ve Venezuela Cumhuriyeti Başsavcısının soru formunu yanıtlayın. Kaçırılan tüm gençlerin hayatta olduğuna dair kanıtları sunun. Nerede yargılandıklarını, hangi sebepten, hangi suçu işlediklerini söyleyin. Avukatlarının ve yakınlarının onları tutuldukları cezaevinde ziyaret etmelerine izin verin."

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        Maduro, Bukele'nin göçmenleri mega hapishaneye göndermesini "Nazi" yöntemlerine benzetti.

        BUKELE'DEN VENEZUELA'YA DEĞİŞ-TOKUŞ ÖNERİSİ

        Bukele, dün X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya seslenmişti.

        Caracas yönetiminin 252 siyasi mahkumu serbest bırakması şartını öne süren Bukele, ABD'den El Salvador'a sınır dışı edilen 252 Venezuelalının salınabileceğini bildirmişti.

        ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

        ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.

        Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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