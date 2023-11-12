Trafik magandası tartıştığı sürücüyü böyle darp etti Kocaeli'de trafikte aracından inen sürücü, tartıştığı diğer sürücüye yumruk ve tekmeyle darp etti. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 12.11.2023 - 12:52 Güncelleme: 12.11.2023 - 12:58 facebook

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