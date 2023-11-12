Trafik magandası tartıştığı sürücüyü böyle darp etti
Kocaeli'de trafikte aracından inen sürücü, tartıştığı diğer sürücüye yumruk ve tekmeyle darp etti. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı
Kocaeli'de, tartıştığı sürücüyü darp eden kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın devamında hafif ticari araçtan inen sürücü, otomobil sürücüsüne yumruk ve tekme attı.
Bir vatandaş araya girerek, ticari araç sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı.