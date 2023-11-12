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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de trafik magandasından sürücüye darp! - Güncel haberler

        Trafik magandası tartıştığı sürücüyü böyle darp etti

        Kocaeli'de trafikte aracından inen sürücü, tartıştığı diğer sürücüye yumruk ve tekmeyle darp etti. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 12:52 Güncelleme: 12.11.2023 - 12:58
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        Trafik magandası böyle darp etti!
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        Kocaeli'de, tartıştığı sürücüyü darp eden kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

        Tartışmanın devamında hafif ticari araçtan inen sürücü, otomobil sürücüsüne yumruk ve tekme attı.

        Bir vatandaş araya girerek, ticari araç sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı.

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