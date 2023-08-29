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        Haberler Gündem Güncel Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti

        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti

        Son dönemde artan maganda vakalarına neredeyse her gün bir yenisi ekleniyor. İstanbul'da ilk olarak Sultangazi'de bir kişi kavga ettiği adamın aracının camını yumrukladı. Gaziosmanpaşa'da ise 3 genç bir kişiyi bayıltana kadar darp etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 10:08 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:08
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        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
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        Sultangazi'de 2 kişi arasında yaşanan kavgada taraflardan biri kavga ettiği kişinin otomobilinin camını yumruklayarak kırdı.

        DHA'nın haberine göre Gaziosmanpaşa'da ise, 3 genç bir adamı bayıltana kadar darp etti. Gençler, kendilerini görüntüleyen vatandaşı da tehdit etti. Yaşanan her iki olay da cep telefonu kameralarına yansıdı.

        Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde Cuma günü akşam saatlerinde 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

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        Taraflardan biri eline aldığı demir çubukla, kavga ettiği kişiye saldırdı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı. Kavgaya karışanlardan biri, kavga ettiği kişinin park halindeki otomobilinin arka camını yumruklayarak kırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        GÖRÜNTÜLENDİKLERİNİ FARK EDİNCE YÜZLERİNİ KAPATTILAR

        Gaziosmanpaşa TEM otoyolu mevkiinde bulunan yeşil alanda 3 genç, tartıştıkları kişiyi bayıltana kadar darp etti. Olay sonrası yaşananlar amatör kameraya yansıdı.

        Görüntülerde, yerde yatan bir adam ve olay yerinde bulunan gençlerden birinin yanına gelmesi görülüyor. Yerde yatan adamı kontrol ettikten sonra arkadaşlarının yanına geri dönen şüpheli, kendisini görüntüleyen vatandaşı da el hareketleriyle tehdit etti. Görüntülendiklerini fark eden şüpheliler yüzlerini gizlemeye çalışarak olay yerinden ayrıldı.

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