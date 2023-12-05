Erhan, tapınağın, Roma İmparatorluğu döneminde kilise olarak kullanıldığını belirterek yapının yaklaşık 14 metre yüksekliğinde olduğunu tahmin ettiklerini anlattı. Yapının ortaya çıkarılmasının ardından restore edileceğini ifade eden Erhan, şöyle devam etti:

5 Şurada Paylaş!









"Tapınak, her ne kadar temel seviyesine kadar korunmuş olsa da alandaki dağılmış mimari yapı parçaları bize, kazdıktan sonra burayı yeniden restore edebileceğimizi gösteriyor. Sikkeler üzerinde tapınağın tasviri bulunuyor. Bu yıl hedefimiz kazabildiğimiz alanı tamamlamak, gelecek yıl da inşallah kazıyı tamamlayıp çok kısa sürede restorasyon aşamasına geçmek. Kazıda toprak altını bilemeyiz ancak yapının boyutu küçük olduğu için eldeki veriler çalışmanın çok uzun sürmeyeceğini gösteriyor. Birkaç metre kazdıktan sonra tüm bilimsel verilere ulaşacağımızı umuyoruz."

Doç. Dr. Fatih Erhan, tapınağın temel kısmında büyük bir "kara taş"ın yer aldığına ilişkin bilgiler olduğunu, Karataş ilçesinin adının buradan gelmiş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini sözlerine ekledi.