AYTEKİN TEKER: Aslında burada eleştirilen konunun temelinde kıyafet tercihinden çok özensizlik vardı. Hadi o kıyafet tercih edildi ama o buruşukluk hiç olmamış. Merakla beklenen bir filmin başrol oyuncusu kırmızı halı için daha iyi hazırlanmalıydı.

çıkışı ise anlamsız. Burada kıyafete karışmaktan çok özensizlik eleştirildi.

