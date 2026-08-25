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        Haberler Dünyadan 2026 Victoria's Secret Moda Gösterisi'nin tarihi belli oldu

        2026 Victoria's Secret Moda Gösterisi'nin tarihi belli oldu

        Yılın en büyük moda gösterisinin tarihi açıklandı. Canlı olarak izlenebilecek 2026 Victoria's Secret Moda Şovu'na geri sayım başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 17:15 Güncelleme:
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        Yılın gösterisine geri sayım

        Victoria's Secret'ın bu yılki moda şovu, 18 Ekim Pazar günü düzenleniyor. Türkiye saatiyle 18 Ekim'i 19 Ekim'e bağlayan gece 2.30'da başlayacak moda gösterisi, YouTube ile Victoria's Secret'ın sosyal medya kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

        Victoria's Secret bu yıl, 'Angels Among Us' (Aramızdaki Melekler) adlı ülke çapında bir seçme etkinliği düzenleyerek gösterinin hayranlarını podyuma taşımayı hedefledi. Bu etkinlik, gösteride podyumda yürüyecek yeni bir yüz arayışını konu alıyor ve 27 Eylül'de YouTube belgeseli olarak da yayımlanacak. Chicago, Miami, Houston ve Los Angeles'ta, potansiyel modeller podyumda yürümek ve kendilerini Victoria's Secret'ın bir sonraki büyük yıldızı olarak tanıtmak için bir araya geldi.

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        Markanın baş yaratıcısı Adam Selman, “Geçen yıl gösteriden sonra binlerce mesaj aldım, ‘Melek olmak istiyorum. Nasıl melek olabilirim?’ gibi sorular vardı. Burada, Amerika'nın arka bahçesinde olduğumuz ve herkesin Victoria's Secret ile benzersiz bir hikayesi ve bağlantısı olduğu fikri var. Bunu doğrudan hayranlardan öğrenmek gerçekten çok özel ve anlamlıydı. Bu, gösterinin ötesinde yaptığımız her şeye de yansıyor" dedi.

        Selman, 18 Ekim'de başka neler olabileceği konusunda fazla bilgi vermek istemese de bu yıl New York'taki etkinliklerin önceki yıllardan daha büyük olacağını aktardı.

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        Marka şu ana kadar Gigi Hadid, Alex Consani, Paloma Elsesser ve Abby Champion'ın defile için podyuma döneceğini duyurdu. Geçen yılın sürpriz isimleri arasında Angel Reese ve Suni Lee de yer almıştı. Her ikisi de salonda büyük alkışlar eşliğinde podyumda yürümüşlerdi.

        Bu yıl modellere sahnede eşlik edecek müzisyenlerin isimleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl sahne alan sanatçılar arasında Missy Elliott, Madison Beer, TWICE ve Karol G yer almıştı.

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