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        Haberler Dünyadan Adele tatilde İngiltere formasıyla

        Adele tatilde İngiltere formasıyla

        Lüks moda tasarımcısı ve yönetmen Tom Ford ile Sicilya tatilinde görüntülenen Adele, bu akşam oynanacak yarı final maçında ülkesi İngiltere'ye desteğini formasıyla gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 10:54 Güncelleme:
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        Tatilde İngiltere formasıyla

        Adele, müziği ve sahneleri bıraktığı 2024 yılından bu yana nadiren görüntü veriyor. 38 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, dün İtalya'nın Sardinya Adası'nda görüntülendi.

        Adele ve yanındakileri bir tekneye doğru giderken objektiflere yansıdı. Sanatçının yanındaki isim de dikkat çekiciydi. Lüks moda dünyasına yön veren en ikonik Amerikalı tasarımcılardan ve aynı zamanda film yönetmeni de olan Tom Ford da Adele'in Sicilya ekibindeydi.

        Adele, 14 yaşındaki oğlu Angelo, Tom Ford ve arkadaşları araçlarından inerek tekneye bindi.

        Adele, Tom Ford'un yeni sinema projesi olan 'Cry to Heaven'da başrol oynayacak, ilk kez sinema dünyasına adım atacak. Ford, filmin yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını üstleniyor. Anne Rice'ın 1982 tarihli kitabından uyarlanan film, Venedikli bir soylu ile hadım edilmiş bir opera şarkıcısının hayatlarının beklenmedik bir şekilde iç içe geçmesini konu alıyor.

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        Adele, Sicilya tatilinde ülkesi İngiltere'yi Dünya Kupası'nda desteklediğini gösteren formasıyla dikkat çekti. Sanatçı, İngiltere Milli Takımı'ndaki defans oyuncusu John Stones'un 5 numaralı formasıyla görüntülendi.

        FIFA Dünya Kupası kapsamında İngiltere ile Arjantin arasındaki yarı final maçı, bu akşam 22.00'de oynanacak.

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        #Adele
        #İngiltere
        #Dünya Kupası
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