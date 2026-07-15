Adele tatilde İngiltere formasıyla

Adele, müziği ve sahneleri bıraktığı 2024 yılından bu yana nadiren görüntü veriyor. 38 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, dün İtalya'nın Sardinya Adası'nda görüntülendi.

Adele ve yanındakileri bir tekneye doğru giderken objektiflere yansıdı. Sanatçının yanındaki isim de dikkat çekiciydi. Lüks moda dünyasına yön veren en ikonik Amerikalı tasarımcılardan ve aynı zamanda film yönetmeni de olan Tom Ford da Adele'in Sicilya ekibindeydi.

Adele, 14 yaşındaki oğlu Angelo, Tom Ford ve arkadaşları araçlarından inerek tekneye bindi.

Adele, Tom Ford'un yeni sinema projesi olan 'Cry to Heaven'da başrol oynayacak, ilk kez sinema dünyasına adım atacak. Ford, filmin yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını üstleniyor. Anne Rice'ın 1982 tarihli kitabından uyarlanan film, Venedikli bir soylu ile hadım edilmiş bir opera şarkıcısının hayatlarının beklenmedik bir şekilde iç içe geçmesini konu alıyor.

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Adele, Sicilya tatilinde ülkesi İngiltere'yi Dünya Kupası'nda desteklediğini gösteren formasıyla dikkat çekti. Sanatçı, İngiltere Milli Takımı'ndaki defans oyuncusu John Stones'un 5 numaralı formasıyla görüntülendi.

FIFA Dünya Kupası kapsamında İngiltere ile Arjantin arasındaki yarı final maçı, bu akşam 22.00'de oynanacak.