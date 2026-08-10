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        Haberler Magazin Ajda Pekkan'dan 'gençlik iksiri' açıklaması

        Ajda Pekkan'dan 'gençlik iksiri' açıklaması

        Süperstar Ajda Pekkan, Tayland'dan 25 bin dolara gençlik iksiri getirdiği iddiasına yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 17:33 Güncelleme:
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        Ajda Pekkan'dan 'gençlik iksiri' açıklaması

        Ajda Pekkan'ın Tayland'dan 25 bin dolara (Yaklaşık 1.2 milyon TL) gençlik iksiri getirdiği ileri sürüldü. 80 yaşındaki Pekkan, söz konusu iddiaya yanıt verdi.

        Gazeteci Müge Dağıstanlı'ya konuşan Pekkan kahkaha atarak, "Ben de duydum bunu! Kesinlikle söz konusu değil. Aşırı pahalı ve ulaşılmaz şeyleri hiç sevmem. İlla bir iksir istiyorlarsa vereyim. Çok basit ve ucuz. Erken yatar, 8 saat uyurum. Sabahları ılık suya, bir tatlı kaşığı pekmez katarım. Azıcık da limon damlatıp içerim" dedi.

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