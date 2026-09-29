Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ali Hürol, hayatını kaybetti. 76 yaşında vefat eden Hürol'un acı haberini ise 2021'de aramızdan ayrılan merhum oyuncu Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın duyurdu.

"HEPİMİZİ KORUR KOLLARDI"

Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Çok sevgili canım amcam, Mert'in ve Zeyno'nun babası, Ferhunde teyzemin 52 yıllık hayat arkadaşı yoldaşı, babamın en yakın dostlarından biri Ali Hürol dünya değiştirdi. Üstümde çok emeği hakkı var, ödenmez. Nasıl bir tiyatrocu olduğunu çocukları ve tüm birlikte çalıştığı rol arkadaşlarının çocuklarının bu mesleğe tutkuyla bağlanmasından anlarsınız. Hepimizi korur kollar, kendi çocuklarından ayırt etmezdi. Yattığı yerde huzur bulsun. Onu en son Antalya Altın Portakal'da seslendirme sergisinde Serdal Güzel'in çektiği kendi fotoğrafı önünde çekmiştim. Hoşçakal Amca. Babama ve tüm amcalarıma selam...

Melek Baykal da üzüntüsünü "Sevgili meslektaşım, çok değerli, nazik duayen tiyatro oyuncusu Ali Hürol'u kaybetmişiz. Çok üzgünüm mekânın cennet olsun sevgili Ali. Ailene ve sevenlerine sabır diliyorum" sözleriyle dile getirdi.