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        Haberler Magazin Ali Hürol hayatını kaybetti

        Ali Hürol hayatını kaybetti

        Usta tiyatrocu Ali Hürol, 76 yaşında hayata veda etti. Hürol'un, kalp rahatsızlığı ve sağlık sorunları bulunuyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 14:11 Güncelleme:
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        Usta tiyatrocu hayatını kaybetti

        Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ali Hürol, hayatını kaybetti. 76 yaşında vefat eden Hürol'un acı haberini ise 2021'de aramızdan ayrılan merhum oyuncu Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın duyurdu.

        "HEPİMİZİ KORUR KOLLARDI"

        Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Çok sevgili canım amcam, Mert'in ve Zeyno'nun babası, Ferhunde teyzemin 52 yıllık hayat arkadaşı yoldaşı, babamın en yakın dostlarından biri Ali Hürol dünya değiştirdi. Üstümde çok emeği hakkı var, ödenmez. Nasıl bir tiyatrocu olduğunu çocukları ve tüm birlikte çalıştığı rol arkadaşlarının çocuklarının bu mesleğe tutkuyla bağlanmasından anlarsınız. Hepimizi korur kollar, kendi çocuklarından ayırt etmezdi. Yattığı yerde huzur bulsun. Onu en son Antalya Altın Portakal'da seslendirme sergisinde Serdal Güzel'in çektiği kendi fotoğrafı önünde çekmiştim. Hoşçakal Amca. Babama ve tüm amcalarıma selam...

        Melek Baykal da üzüntüsünü "Sevgili meslektaşım, çok değerli, nazik duayen tiyatro oyuncusu Ali Hürol'u kaybetmişiz. Çok üzgünüm mekânın cennet olsun sevgili Ali. Ailene ve sevenlerine sabır diliyorum" sözleriyle dile getirdi.

        ALİ HÜROL HAKKINDA

        Profesyonel tiyatro yaşamına 1968-1969 sezonunda Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu'nda başlayan yönetmen Ali Hürol, Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. Hürol, okul yıllarından itibaren, Devlet Tiyatroları'nda sanatçı olarak görev almaya başladı. Hürol, 1980 yılında Devlet Tiyatroları'ndan ayrılarak Ankara'da Ali Hürol Tiyatrosu'nu kurdu. Usta isim, kendi tiyatrosu ve Etibank Sanat Tiyatrosu adına yetişkinlere yönelik 30 civarında oyun sahneledi, bir yandan da çok sayıda çocuk oyununun yapımcılığına ve yönetmenliğine imza attı. 40 yılı aşan sanat yaşamı boyunca yüze yakın oyunda rol alan Hürol, aynı zamanda da TRT'nin çeşitli yapımlarında seslendirme sanatçısı ve rejisör olarak da görev aldı.

        TİYATRO OYUNLARI

        Yönettiği oyunlar

        Komşu Köyün Delisi : Üstün Dökmen - Adana Belediye Tiyatrosu - 2010

        İçlerinden Hangisi : Yıldırım Keskin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2010

        Hadi Karına Koş : Ray Cooney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2010

        Bu Dizi Başka Dizi : İhsan Sanıvar - Bursa Devlet Tiyatrosu - 2009

        Teyzesi : Simon Williams - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2008

        Eyvah Yine Karıştı : Claude Magnier - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2006

        Seni Seviyorum (oyun) : William Douglas Home - Tiyatrokare

        Kendime Kıyamam : Curth Flatow - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005

        Direkler Arasında : Refik Erduran - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

        Tavariş (yoldaş) : Jacques Deval - Konya Devlet Tiyatrosu -

        2000 Bit Yeniği : Georges Feydeau - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

        Çocuğum : Margaret Mayo : Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1997

        Nikah Kağıdı : Ephraim Kishon - Adana Devlet Tiyatrosu - 1994

        Rol aldığı oyunlar

        Cengiz Han'ın Bisikleti : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

        Komşu Köyün Delisi : Üstün Dökmen - Adana Devlet Tiyatrosu - 2000

        Bir Adam Yaratmak : Necip Fazıl Kısakürek - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

        Tatlı Çarşamba

        IV. Murat : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

        V. Frank : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979

        İmparotor Jones : Eugene O'Neill - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979

        Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi : Oktay Arayıcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

        Topuz (oyun) : Hidayet Sayın - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

        Erkek Satı : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

        Yalancı (oyun) : Carlo Goldoni - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

        Aman Bana Bir Eğlence : Cevdet Yavuzdoğan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

        Düşüş (oyun) : Nahit Sırrı Örik\Kemal Bekir - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

        Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı : Siegfried Lenz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974

        Nalınlar : Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

        Kuklaların Rüyası : Jaap Hoogstra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

        Filmografisi

        Sungurlar - 2014 (Konuk oyuncu) - Şahap (4 ve 5. bölüm)

        6 Mantı - 2013 - Emin

        Anneler ile Kızları - 2011

        Gece Gündüz - 2008 - Konuk oyuncu

        Gökten 3 Elma Düştü - 2008

        Kayıp Prenses - 2008 - Recep

        Tek Türkiye - 2007 - Zeynel Ağa

        Sağır Oda - 2006 - Tosun

        Ne Seninle Ne Sensiz - 2005 - Burhan

        Serseri - 2003 - Hulusi

        Yuvadan Bir Kuş Uçtu - 2003

        Sırlar Dünyası / Sır Kapısı - 2002

        Aşkına Eşkıya - 2001 Olacak O Kadar

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