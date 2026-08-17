Allan Hakko ile Pelin Uluksar

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Pelin Uluksar, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi iş insanı Allan Hakko ile Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Hakko ile Uluksar, Türkbükü'nde tekneyle bir plaja yaklaşırken görüntülendi.

Hakko ve Uluksar'a, Allan Hakko'nun kız kardeşi Romina ile Pia Hakko Yeşil de eşlik etti.