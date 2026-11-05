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        Haberler Magazin Cüneyt Arkın'ın ailesinden telif davası

        Cüneyt Arkın'ın ailesinden telif davası

        Cüneyt Arkın'ın ailesi, usta oyuncunun başrolünde yer aldığı filmleri izinsiz yayınlandığı iddiasıyla 6 şirkete dava açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 08:48 Güncelleme:
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        Arkın Ailesi'nden telif davası

        2022'de hayatını kaybeden Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın ailesi, sanatçının filmlerinin telif hakları için hukuk mücadelesi başlattı.

        Arkın'ın başrolünde yer aldığı filmlerin televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınlandığını öne süren ailesi, Erman Film, Arzu Film, Burç Film, Uzman Filmcilik, Sistem Filmcilik ve Fanatik Dijital Görüntü Sistemleri'ne dava açtı.

        Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri'nde açılan davalarda, filmlerin izinsiz kullanımının önlenmesi ve üçüncü kişilere dağıtımının durdurulması için tedbir kararı istendi.

        Hürriyet'in haberine göre; Cüneyt Arkın'ın 2022'de hayatını kaybetmesinin ardından mirasçıları olan eşi Betül Cüreklibatır ile oğulları Kaan ve Murat Cüreklibatır'ın avukatı Bişar Abdi Alınak tarafından sunulan dilekçede, Arkın'ın yayın iznine dair herhangi bir hak devri sözleşmesi bulunmadığı vurgulandı. Dilekçede, sanatçının ve mirasçılarının yayınlanan filmlerden hiçbir gelir elde edemediği belirtilerek kullanımların hukuka aykırı olduğu savunuldu.

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