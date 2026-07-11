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        Haberler Objektife Takılanlar Asena: Güzel bir birliktelik yaşıyoruz

        Asena: Güzel bir birliktelik yaşıyoruz

        Ünlü oryantal Asena, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Kani Kudu ile ilişkisi hakkında konuştu. Asena, "Güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Devamını hep birlikte izleyip göreceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 09:26 Güncelleme:
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        "Güzel bir birliktelik yaşıyoruz"

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Asena, Nişantaşı'nda görüntülendi.

        Kani Kudu ile aşk yaşayan Asena, "Çok mutluyum" yanıtını verdi. Parmağındaki tektaşıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine ise "Eşim aldı" ifadesini kullandı.

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        "DEVAMINI HEP BİRLİKTE İZLEYİP GÖRECEĞİZ"

        Bu açıklama üzerine gelen, "Az önce 'Eşim' dediniz, evlendiniz mi?" sorusuna Asena şu yanıtı verdi: Hayatınızda ciddi anlamda biri varsa ve onunla ömür boyu yürüyecekseniz, o kişi eştir. Güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Devamını hep birlikte izleyip göreceğiz.

        "ASENA HANIM BENİM EŞİM" DEMİŞTİ

        Öte yandan, 22 Haziran'da Asena ile bir etkinlikte görüntülenen Kani Kudu, "Herkes bilsin istedik. Her türlü belge ve bilgiyi de paylaşırız. Bundan sonra Asena Hanım benim eşim, birlikte yaşıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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        #asena
        #Kani Kudu
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