Aubrey Plaza anne oldu

Oyuncu çift Aubrey Plaza ve Christopher Abbott ilk çocuklarını kucaklarına aldı. 42 yaşındaki 'White Lotus' oyuncusu Plaza, geçtiğimiz hafta sonu New York'ta yeni doğmuş bebeğini kucağında taşırken görüldü.

Hollywood yıldızının, temmuz ayının son haftasında bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.

Nisan ayında röportaj veren Plaza, annelik her zaman kendisine çok ilginç göründüğü için ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadığını söylemişti.

Anne olacağı için heyecanlı olup olmadığı sorulduğunda Plaza, "Heyecanlıyım. Bunun nasıl bir şey olduğunu hep merak etmişimdir. Bütün bu süreç çok ilginç görünüyor" demişti.

Plaza'nın ayrı yaşadığı eski eşi Jeff Baena, Ocak 2025'te 47 yaşında intihar etmişti. Eylül 2024'te Baena'dan ayrılan Plaza, eski eşinin ölümünden bu yana her günün bir mücadele olduğunu daha önce itiraf etmişti.

Aubrey Plaza ve Christopher Abbott ikilisi 2019'dan beri birbirlerini tanıyor. Çift, o yıl birlikte rol aldıkları ve 2020 Sundance Film Festivali'nde prömiyeri yapılan psikolojik drama filmi 'Black Bear'ın çekimlerinde tanışmıştı.