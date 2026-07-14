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        Haberler Magazin Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk'ün aşk yaşadığı iddia edildi

        Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk'ün aşk yaşadığı iddia edildi

        Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk hakkında aşk iddiası gündeme geldi. İkilinin mayıs ayından bu yana birlikte olduğu öne sürülürken, taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 19:18 Güncelleme:
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        Aşk iddiasıyla gündemdeler

        Ünlü oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk'ün aşk yaşadığı öne sürüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikilinin mayıs ayından bu yana birlikte olduğu iddia edildi. Hakkında çıkan aşk haberleriyle ilgili Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

        Fotoğraflar: Instagram, AA

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        #Aytaç Şaşmaz
        #serra arıtürk
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