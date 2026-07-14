Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk'ün aşk yaşadığı iddia edildi

Ünlü oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk'ün aşk yaşadığı öne sürüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikilinin mayıs ayından bu yana birlikte olduğu iddia edildi. Hakkında çıkan aşk haberleriyle ilgili Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Fotoğraflar: Instagram, AA