Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk'ün aşk yaşadığı iddia edildi
Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk hakkında aşk iddiası gündeme geldi. İkilinin mayıs ayından bu yana birlikte olduğu öne sürülürken, taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı
Giriş: 14 Temmuz 2026 - 19:18 Güncelleme:
Ünlü oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk'ün aşk yaşadığı öne sürüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikilinin mayıs ayından bu yana birlikte olduğu iddia edildi. Hakkında çıkan aşk haberleriyle ilgili Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Fotoğraflar: Instagram, AA
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