Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Baba olan Feyyaz Şerifoğlu: Çok duygu yüklüyüm

        Baba olan Feyyaz Şerifoğlu: Çok duygu yüklüyüm

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın oyuncularından Feyyaz Şerifoğlu ve haber spikeri Merve Dinçkol Şerifoğlu, bebeklerine kavuştu. Çift, hastaneden çıkarken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 13:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Çok duygu yüklüyüm"

        Feyyaz Şerifoğlu, geçtiğimiz yıl haber spikeri Merve Dinçkol ile hayatını birleştirmişti. Bir süredir bebek heyecanı yaşayan çiftin, çocukları dünyaya geldi.

        Merve Dinçkol Şerifoğlu, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ünlü çift, kızlarına 'Defne Yaz' adını verdi.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; çift, önceki gün hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Baba olmanın tarifsiz bir duygu olduğunu söyleyen Feyyaz Şerifoğlu, “Hayatımda bu kadar tarif edemeyeceğim bir duygu yaşamadım açıkçası. İstiyorduk ve Allah nasip etti. Allah isteyen herkese de nasip etsin. Çok duygu yüklüyüm. Kavuştuk kızımıza” ifadelerini kullandı.

        Merve Dinçkol Şerifoğlu ise ilk kez kızlarını kucaklarına aldıkları anın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu belirterek, "Çok şükür sağlık ve sıhhatle kucağımıza aldık. Allah isteyen herkese nasip etsin" dedi.

        "DEFNE'Yİ BEN YAZ'I MERVE İSTEDİ

        Çift, kızlarına verdikleri ismin hikâyesini de anlattı. Feyyaz Şerifoğlu, “Ben Defne ismini çok seviyordum. Merve de ‘Yaz da olsun mu?’ diye sordu. O zaman iki isim olsun dedik ve bu şekilde karar verdik" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri: Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, Seydikemer, Kumluca ve Kaş'ta orman yangını, Altın tahminlerinde düşüş, Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,5 yıl

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE OPERASYON: SİNEM DEDETAŞ GÖZALTINDAÜsküdar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet, irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, şüphelilerin yapı ru...
        #feyyaz şerifoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        Yine yeniden M.United!
        Yine yeniden M.United!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!