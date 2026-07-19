Beyonce ve Jay-Z'nin evine otomobille çarpan kişi tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Beyonce ve Jay-Z çiftinin New York'un lüks semti East Hampton'daki evinin ön kapısına bir kişi arabasıyla çarptı. 63 yaşındaki bir erkek sürücü olduğu belirlenen ve yüksek hızla otomobil kullanırken mekanik bariyerlere çarptığı öğrenilen kişinin büyük hasara yol açtığı bildirildi.

Yaralanan sürücünün önce tedavi için hastaneye götürüldüğü, ardından gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi.

Eve çarpan sürücünün aracına el konulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olay esnasında Beyonce, Jay-Z ve üç çocuğunun evde olup olmadığı bilinmiyor.

Olay yerine gelen polisin açıklamasına göre eve çarpan kişinin herhangi bir suç geçmişi bulunmuyor. Polisin, gözaltına alınırken herhangi bir tehditte bulunmadığını aktardığı kişinin, ev sahiplerinin isimlerini de anmadığı öğrenildi. Dolayısıyla eve çarpan kişinin, araç içinde bir sağlık sorunu yaşadığı ve Beyonce ile Jay-Z'nin evini seçmesinin tesadüf olduğu düşüncesi üzerinde duruluyor.

2008'de evlenen Beyonce ve Jay-Z çifti, sahil kenarındaki lüks evi 2017'de 26 milyon dolara satın aldı. Evde yedi yatak odası, dokuz banyo bulunuyor.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASIYLA YARGILANIYOR

Öte yandan bu yılın başlarında Rihanna'nın Beverly Hills'teki evi, şarkıcı içerideyken silahlı saldırıya hedef olmuştu. Olayla ilgili olarak, 35 yaşındaki Ivanna Lisette Ortiz adlı şüpheli, cinayete teşebbüs de dahil olmak üzere birçok suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Ortiz, 25 Mart'ta Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görülen duruşmada kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. Suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.