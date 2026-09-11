Binnur Kaya, 18 yıllık dostuna veda etti

Ünlü oyuncu Binnur Kaya, 18 yıldır birlikte yaşadığı köpeği 'Güzel'in vefat ettiğini duyurdu. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla köpeğine veda etti.

Oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 18 yıllık dostum, can yoldaşım, Güzel'im... Barınak hayatında canlı canlı yakılan, türlü eziyetler gören bir canın ömrüme hediyesi... 'Hayvan'ın küfür olarak kullanıldığı bir dünyada, insan olabilmenin en güzel hallerini öğreten güzeller güzeli dostum... Göz göze olduğumuz, kalplerimizin beraber attığı her an için, dünyayı güzelleştiren kıymetli varlığın için minnettarım. Bu dünyadan bir Güzel geçti... Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil... Hoşça kal canımın parçası... Selam söyle senden önce gidenlere, hepinizi hasretle kucaklarım.