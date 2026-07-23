Biricik Suden'den estetik iddialarına sert yanıt

MFÖ grubunun usta ismi Mazhar Alanson ile 2003 yılında hayatını birleştiren Biricik Suden, yüzüne yaptırdığı dermapen işlemiyle gündeme geldi. Estetik operasyon geçirdiği yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösteren Suden, dermapenin estetik bir işlem olmadığını belirtti.

"RUH SAĞLIĞINIZ MI BOZUK?"

Suden, "Herkes yüzüme yaptırdığım estetiği konuşuyormuş. Yahu siz rahatsız mısınız gerçekten? Ruh sağlığınız mı bozuk? Dermapen cilt bakımı için yapılan bir işlemdir, estetik operasyon değil" ifadelerini kullandı.