Dermapen (mikroiğneleme), cildin kendi kendini onarma mekanizmasını tetikleyerek kolajen üretimini artıran bir cilt yenileme tedavisidir. Kalem şeklinde bir cihazın ucundaki mikro iğnelerle ciltte kontrollü hasarlar oluşturulur. Bu sayede ince çizgiler, sivilce ve yara izleri, geniş gözenekler ile cilt lekeleri gözle görülür şekilde azalır.
Biricik Suden'den estetik iddialarına sert yanıt
Estetik yaptırdığı iddia edilen Biricik Suden, dermapen işlemi yaptırdığını belirterek çıkan haberlere tepki gösterdi
Giriş: 23 Temmuz 2026 - 19:14 Güncelleme:
MFÖ grubunun usta ismi Mazhar Alanson ile 2003 yılında hayatını birleştiren Biricik Suden, yüzüne yaptırdığı dermapen işlemiyle gündeme geldi. Estetik operasyon geçirdiği yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösteren Suden, dermapenin estetik bir işlem olmadığını belirtti.
"RUH SAĞLIĞINIZ MI BOZUK?"
Suden, "Herkes yüzüme yaptırdığım estetiği konuşuyormuş. Yahu siz rahatsız mısınız gerçekten? Ruh sağlığınız mı bozuk? Dermapen cilt bakımı için yapılan bir işlemdir, estetik operasyon değil" ifadelerini kullandı.
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