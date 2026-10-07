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        Haberler Objektife Takılanlar Birkan Sokullu: Yazın bayağı çalıştık

        Birkan Sokullu: Yazın bayağı çalıştık

        Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak, Etiler'de görüntülendi. Çift, yaz tatilleri ve yeni projeleri hakkında konuştu. Sokullu, "Yazın bayağı çalıştık, son bir ay tatil yaptık. Ufak ufak bir yerlere gidip geldik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 08:04 Güncelleme:
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        "Yazın bayağı çalıştık"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Trafikte ilerledikleri sırada para çekmek için bir ATM'nin önünde duran Sokullu, bu sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "ESKİ GÜNLERİMİZE DÖNDÜK"

        Yaz aylarını yoğun çalışarak geçirdiğini belirten Sokullu, "Yazın bayağı çalıştık, son bir ay tatil yaptık. Ufak ufak bir yerlere gidip geldik. Çok güzel bir işe de imza attık. Biraz spor içerikli, bir basketbol projesiydi. Eski günlerimize döndük, güzel hatıraları tazeledik. Gençlerle sette çok keyifli vakit geçirdik" dedi.

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        "DEVAMI DA GELECEK"

        Bu sırada sevgilisini araçta bekleyen Eda Gürkaynak da gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda yaşadığı ilk oyunculuk deneyimi hakkında konuşan Gürkaynak, "İlk deneyim bitti, çok keyifliydi. Süper geçti, bakalım inşallah devamı da gelecek" ifadelerini kullandı. Çift, ardından oradan ayrıldı.

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        #birkan sokullu
        #eda gürkaynak
        #oyuncu
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