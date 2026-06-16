Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Bu yaz ekranda Show var!

        Bu yaz ekranda Show var!

        Show TV, bu yaz izleyicilerine aşk, müzik ve kahkaha dolu unutulmaz bir ekran deneyimi sunmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 11:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bu yaz ekranda Show var!

        Show TV, yaz aylarında izleyicileri ekran başına toplayacak.

        Her Perşembe, sıcacık hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla “Muhtemel Aşk”, aşkın en saf ve heyecan dolu hâlini ekranlara taşıyacak.

        Her Cumartesi, komedinin vazgeçilmez adresi “Güldür Güldür Show”, yaz sezonunda da kahkaha dolu anlarıyla izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

        Her Pazar akşamı ise “Yaz Bir Şarkı”, müzik ve eğlenceyi bir araya getirerek yazın enerjisini evlerinize taşıyacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Husumet sokağa taştı! Defalarca ateş etti

        Bursa'da husumetlisi Oğulcan Dinç'i tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Fırat Demirkıran tutuklandı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde tarafların karşılıklı ateş açtığı ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı görüldü.

        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hayvan otlatmaya çıkan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
        Hayvan otlatmaya çıkan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
        İsrailli bakan ABD seyahatini iptal etti
        İsrailli bakan ABD seyahatini iptal etti
        12. kattan düştü... Pastayla karşılandı!
        12. kattan düştü... Pastayla karşılandı!
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Piknik romantizmi
        Piknik romantizmi
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        19. yüzyılın yaygın korkusu ölü sanılarak gömülmek
        19. yüzyılın yaygın korkusu ölü sanılarak gömülmek
        Aşıkların kürek sörfü keyfi
        Aşıkların kürek sörfü keyfi