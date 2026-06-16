Bu yaz ekranda Show var!

Show TV, yaz aylarında izleyicileri ekran başına toplayacak.

Her Perşembe, sıcacık hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla “Muhtemel Aşk”, aşkın en saf ve heyecan dolu hâlini ekranlara taşıyacak.

Her Cumartesi, komedinin vazgeçilmez adresi “Güldür Güldür Show”, yaz sezonunda da kahkaha dolu anlarıyla izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Her Pazar akşamı ise “Yaz Bir Şarkı”, müzik ve eğlenceyi bir araya getirerek yazın enerjisini evlerinize taşıyacak.