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        Haberler Objektife Takılanlar Burak Özçivit spora başladı

        Burak Özçivit spora başladı

        Geçtiğimiz hafta kilolu görüntüleriyle adından söz ettiren Burak Özçivit, antrenman dönüşü evine yürürken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 07:42 Güncelleme:
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        Spora başladı

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; geçtiğimiz hafta aldığı kilolarla gündeme gelen Burak Özçivit spora başladı.

        Özçivit, yaptığı antrenmanın ardından evine yürürken objektiflere takıldı.

        41 yaşındaki oyuncunun, sırt çantasıyla spor dönüşü yaptığı yürüyüş dikkat çekti.

        Öte yandan oğlu Karan’ın havuzda atlayış yaptığı anlar da objektiflere böyle yansıdı.

        2013 yılında başrollerini paylaştıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi. Çiftin ilk çocukları Karan 2019'da, ikinci çocukları Kerem ise 2023 yılında dünyaya geldi.

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