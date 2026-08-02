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        Haberler Magazin Can Kolukısa'nın cenaze programı belli oldu

        Can Kolukısa'nın cenaze programı belli oldu

        Türk Sineması'nın unutulmaz filmlerinde rol alan Can Kolukısa'nın cenaze programına dair detaylar belli oldu. Kolukısa için yarın saat 15.00'te İBB Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi'nde veda töreni düzenlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 15:47 Güncelleme:
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        Cenaze programı belli oldu

        'Kapıcılar Kralı', 'Züğürt Ağa' ve 'Selamsız Bandosu' gibi Türk Sineması'nda iz bırakan yapımlarda rol alan Can Kolukısa, yaşamını yitirdi. Acı haberi, oyuncunun ailesi duyurdu.

        92 yaşında hayata veda eden Can Kolukısa'nın cenaze programı belli oldu.

        Kolukısa için 3 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te İBB Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi'nde veda töreni düzenlenecek.

        Törenin ardından Can Kolukısa'nın naaşı, ikindi namazını müteakip Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

        CAN KOLUKISA HAKKINDA

        Can Kolukısa, pek çok dizide de rol almıştı. Kolukısa, 'Asmalı Konak', 'Gibi', 'Muhteşem Yüzyıl', 'İnci Taneleri' ve son olarak 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisiyle izleyici karşısına çıktı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğrenim gören Kolukısa, oyunculuk eğitimini Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü'nde sürdürdü. Tiyatro kariyerinde Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, 1991-1992 yıllarında Gaziantep Şehir Tiyatrosunda sanat yönetmenliği yaptı.

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