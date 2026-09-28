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        Haberler Magazin Cengiz Coşkuner entübe edildi

        Cengiz Coşkuner entübe edildi

        Türk müziğinin önemli gitarist, besteci ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner, tatil için gittiği Muğla'nın Datça ilçesinde rahatsızlanmasının ardından yoğun bakıma alındı ve ve entübe edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 09:05 Güncelleme:
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        Entübe edildi

        Muğla'nın Datça ilçesinde tatil yapan 76 yaşındaki Cengiz Coşkuner, aniden solunum sıkıntısı yaşadı. İlk müdahalesi Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan Coşkuner, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine önce Marmaris'e, ardından Bodrum'daki özel hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Coşkuner'in tedavisinin entübe olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

        ÜNLÜ İSİMLERLE ÇALIŞTI

        Elektrogitarı kendine özgü tarzıyla icra eden Cengiz Coşkuner, kariyeri boyunca; Orhan Gencebay, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Selami Şahin, Coşkun Sabah ve Neşe Karaböcek gibi çok sayıda sanatçıyla çalıştı.

        Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği 'Duvardaki Resim', 'Gelin' ve 'Unutulan' gibi eserlerin bestelerini yapan Coşkuner, 1986'dan itibaren yayımladığı çok sayıda enstrümantal albümle tanınıyor.

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        #yoğun bakım
        #entübe
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