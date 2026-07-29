Dakota Johnson, Marilyn Monroe'ya dönüştü
Dakota Johnson, Maggie Gyllenhaal'ın kısa filminde Marilyn Monroe'yu şöhretinin zirvesindeyken canlandırdı
Ünlü oyuncu Dakota Johnson, yakında gösterime girecek bir kısa film için Hollywood ikonası Marilyn Monroe'ya dönüştüğünde onu tanımak imansızdı.
36 yaşındaki Johnson, oyuncu Maggie Gyllenhaal'ın hem yazıp hem de yönettiği 'Flesh Impact' adlı projede sevilen yıldızın bir versiyonunu oynadı. 17 dakikalık filmde Johnson, Monroe'yu şöhretinin zirvesindeyken canlandırırken, Ellen Burstyn ise dünyanın asla görme şansı bulamadığı bir Marilyn versiyonuna hayat verdi.
Projeye katılan diğer oyuncular arasında Gyllenhaal'ın eşi Peter Sarsgaard ve 'The Pitt' dizisinin oyuncusu Sepideh Moafi de bulunuyor.
Kısa film, Monroe'ya yazılmış bir aşk mektubu olarak tanımlanıyor. Yapım, 1962'de hayatını kaybeden oyuncunun 100'üncü doğum gününden sadece üç ay sonra, eylül ayında Venedik Film Festivali'nde gösterime girecek.Ellen Burstyn