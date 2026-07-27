Emma Roberts ve Cody John evlendi
Oyuncu Emma Roberts, halası Julia Roberts'ın da katıldığı romantik bir törende Cody John ile dünya evine girdi
Emma Roberts ve Cody John çifti, iki yıllık nişanlılığın ardından ABD'nin Idaho eyaletinde düzenlenen törenle evlendi.
35 yaşındaki Roberts ve 36 yaşındaki John, Roberts'ın Sun Valley'deki aile mülkünde açık havada nikah yapmayı tercih etti.
Roberts'ın eski eşi Garrett Hedlund'den olan beş yaşındaki oğlu Rhodes, annesini nikah masasına kadar götürdü.
Emma Roberts, oyuncu ailesinin izinden giden bir isim. Babası Eric Roberts, halası ise Oscar ödüllü oyuncu Julia Roberts. Düğünde Julia Roberts da eşi Danny Moder düğünde hazır bulundu.
'American Horror Story' dizisiyle tanınan Emma Roberts, 2024 yılında Instagram paylaşımıyla nişanlandığını duyurdu.
Roberts ve John çifti 2022'den bu yana birlikte. Ağustos 2022'de New York'ta öpüşürken görüldükten sonra ilişkilerini açıklamışlardı. O zamandan beri, gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, ilişkilerini gizli tutmayı başardı.