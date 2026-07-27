Emma Roberts ve Cody John evlendi

Geleceği meslekleri neler? Hangi bölüm daha hızlı iş buluyor? Gelir mi önemli, gelecek mi? Tercih'te ilk neye bakılmalı? Suda boğulan biri nasıl kurtarılır? Dünyada her yıl kaç kişi boğuluyor? Boğualan biri nasıl fark edilir? Uydudan hız kontrolü nasıl olacak? Yapay zeka araçlarda neyi değiştirdi? B... Daha Fazla Göster

Geleceği meslekleri neler? Hangi bölüm daha hızlı iş buluyor? Gelir mi önemli, gelecek mi? Tercih'te ilk neye bakılmalı? Suda boğulan biri nasıl kurtarılır? Dünyada her yıl kaç kişi boğuluyor? Boğualan biri nasıl fark edilir? Uydudan hız kontrolü nasıl olacak? Yapay zeka araçlarda neyi değiştirdi? Burası Haftasonu'nda Kübranur Uslu sordu;Marka Stratejisti Akan Abdula, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtaran Eğitmeni Halim Aytaç ve Güvenli Sürüş Uzmanı Yiğit Dedeoğlu anlattı. Daha Az Göster