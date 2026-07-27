Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Emma Roberts ve Cody John evlendi

        Emma Roberts ve Cody John evlendi

        Oyuncu Emma Roberts, halası Julia Roberts'ın da katıldığı romantik bir törende Cody John ile dünya evine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 11:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Evlendiler

        Emma Roberts ve Cody John çifti, iki yıllık nişanlılığın ardından ABD'nin Idaho eyaletinde düzenlenen törenle evlendi.

        35 yaşındaki Roberts ve 36 yaşındaki John, Roberts'ın Sun Valley'deki aile mülkünde açık havada nikah yapmayı tercih etti.

        Roberts'ın eski eşi Garrett Hedlund'den olan beş yaşındaki oğlu Rhodes, annesini nikah masasına kadar götürdü.

        Emma Roberts, oyuncu ailesinin izinden giden bir isim. Babası Eric Roberts, halası ise Oscar ödüllü oyuncu Julia Roberts. Düğünde Julia Roberts da eşi Danny Moder düğünde hazır bulundu.

        'American Horror Story' dizisiyle tanınan Emma Roberts, 2024 yılında Instagram paylaşımıyla nişanlandığını duyurdu.

        Roberts ve John çifti 2022'den bu yana birlikte. Ağustos 2022'de New York'ta öpüşürken görüldükten sonra ilişkilerini açıklamışlardı. O zamandan beri, gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, ilişkilerini gizli tutmayı başardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 25 Temmuz 2026 (Türkiye ve Dünya Gündeminde Öne Çıkan Başlıklar)

        Geleceği meslekleri neler? Hangi bölüm daha hızlı iş buluyor? Gelir mi önemli, gelecek mi? Tercih'te ilk neye bakılmalı? Suda boğulan biri nasıl kurtarılır? Dünyada her yıl kaç kişi boğuluyor? Boğualan biri nasıl fark edilir? Uydudan hız kontrolü nasıl olacak? Yapay zeka araçlarda neyi değiştirdi? B...
        #Cody John
        #Emma Roberts
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Anket: ABD'liler İran Savaşı'ndan bıktı
        Anket: ABD'liler İran Savaşı'ndan bıktı
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Eğitim bakanı istifa etti, protestolar sona erdi
        Eğitim bakanı istifa etti, protestolar sona erdi
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        Alman devlerde Çin alarmı
        Alman devlerde Çin alarmı
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek