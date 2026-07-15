Erling Haaland Dünya Kupası'ndan doldurulmuş rakunla ülkesine döndü

Dünya Kupası'nın Norveçli yıldızı Erling Haaland, son bir aydır saha içinde ve dışında sempatik kişiliği sayesinde bir internet fenomenine dönüştü. 2026 Dünya Kupası'na Norveç Milli Takımı adına 7 golüyle damga vuran Haaland, takımının turnuvadan elenmesinin ardından ülkesine döndü.

Manchester City'nin forvet oyuncusu, Norveç'in başkenti Oslo'da takım uçağından inerken, alışılmadık bir hatıra ile evine dönerken görüldü.

Sağ omzunda iki çanta taşıyan Haaland, sol elinde doldurulmuş bir rakun tutarken fotoğraflandı.

Kendi alkol şişesini tutan doldurulmuş bir rakunu gururla kucağında taşıdığı görülen 25 yaşındaki futbolcu, Instagram'da, hatırayı taşıdığı pistte yürürken çekilmiş fotoğrafın açıklamasına, "Beni eve kadar takip etti" diye yazdı.

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Haaland'ın doldurulmuş rakunu yaklaşık 50 yıldır Dallas'ta faaliyet gösteren bir mağazadan satın aldığı öğrenildi. 750 dolara satılan rakunun şu anda mağazanın internet sitesinde tükenmiş durumda olduğu görüldü.

Haaland'ın mağazada, doldurulmuş rakun ve sincaplara ilgi gösterdiğini söyleyen mağaza sahibi, futbolcunun rakunu ve başka eşyaları hediye olarak almak yerine satın aldığını söyledi.

Mağaza sahibi, Haaland ve arkadaşlarının mağazaya geleceğinin önceden haber verildiğini, onların kendilerini rahat hissetmeleri için mağazayı bir buçuk saatliğine kapattıklarını anlattı.

Haaland, alışveriş esnasında mağazada çekilen kovboy şapkalı ve kovboy çizmeli fotoğrafını daha önce sosyal medya hesabında paylaşmıştı.