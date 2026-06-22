Eski eşler Nicole Kidman ve Keith Urban özel gün kutlamalarında birbirlerini unutmadı

Keith Urban, eski eşi Nicole Kidman'ı doğum gününde unutmadı. 58 yaşındaki şarkıcı, Kidman'ın 59'uncu yaş gününde ona mutlu yıllar dileklerini iletti.

Urban, tam adı Nicole Mary Kidman olan eski eşine, sosyal medyadan, "Doğum günün kutlu olsun, Nicole Mary!" diye yazdı.

Kidman da Babalar Günü'nde, hem 2014'te hayatını kaybeden babası Antony Kidman'ın fotoğrafını hem de eski eşi Keith Urban'ın, kızları Sunday Rose (17) ve Faith Margaret (15) ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, sosyal medyadan "Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" mesajını yazdı.

Kidman ve Urban çifti, 19 yıllık evliliklerinin ardından ocak ayında resmen boşandı.

Son zamanlarda, ayrılığın ardından, kızları Sunday Rose ve Faith Margaret'in babaları Urban ile artık görüşmedikleri konuşuluyordu. Ancak çifte yakın bazı kaynaklar kızların babalarıyla hâlâ iletişim halinde olduğunu öne sürdü.

Boşanma esnasında çocukların velayeti esas olarak Nicole Kidman'a verilirken, Keith Urban'a da kızlarıyla iki haftada bir hafta sonu geçirme hakkı tanındı.