Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Etiler'de objektiflere yansıyan Ferhat Göçer, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dönemlerde bazı ünlü isimlerin yapay zeka ile klip çekmesiyle ilgili düşüncelerini dile getiren şarkıcı, "Maliyetler arttı. Müzikte yapay zekayla beraber maliyet düştü, üretim daha kolay yapılabilmeye başlandı. Gelir kolay kolay elde edilemiyor. Sanatçı arkadaşlarımız tasarruf etmek zorunda. Tamamıyla yapay zekaya dökmekte yanlış. Arada organik şeylerde olmasında fayda var" dedi.

"İSTANBUL EN BÜYÜK MÜZİK BAŞKENTLERİNDEN BİRİ"

Son yıllarda dünyaca ünlü isimlerin Türkiye'de konser vermesini de değerlendiren Ferhat Göçer, şu ifadeleri kullandı: Avrupa'da birçok ülke kültür başkentiyle büyük organizasyonlar düzenliyordu. İstanbul'da son dönem atılımlar oldu. Yürekten destekliyorum. İstanbul zaten dünyada müziğin başkentlerinden biri... Hem konserler hem de dijital platform olarak, sanatçılar bir şarkı çıkardığı zaman İstanbul'da tıklanması onu dünya listelerinin üst sıralarına yerleşmesine değer taşıyor. İstanbul, en büyük müzik başkentlerinden biri... Yabancı konserler düzenlendiği zaman çevre ülkelerden de insanlar İstanbul'a akın ediyorlar. Hem müzik hem de İstanbul'un turizm cazibesi olarak bu konserleri kıymetli buluyorum.

Alman rock grubu Scorpions, geçtiğimiz ay İstanbul'da sahne almıştı.

"MÜZİK SEKTÖRÜNDE STARLAR DEĞİŞTİ"

Stadyum konserlerinin artması üzerine Göçer, gazetecilerin "Tan üç konser verdi, sizce değerini görüyor mu?" şeklindeki sorusuna, "Tan, çok başarılı müziğe hayatını vermiş. Tan ve Blok3'ün yaptığı stadyum konserleri de gurur verici... Sefo, Blok3, Tan ve Manifest, konserleri doldurması müzik adına umut verici bir şey. Müzik sektöründe starlar değişti. Eskiden Kenan Doğulu, Tarkan, Mustafa Sandal ve Serdar Ortaç vardı. Sonra bizler geldik. Şimdi jenerasyonun starları bambaşka... Blok3, LvbelC5, Çakal, Sefo, Tan ve Manifest bunlar yeni kuşağın starları. Beşinci yenileri yaşıyoruz. Gurur verici, bu müziğe can veriyor. Tan'ı bizim jenerasyondan olarak kabul ediyorum. Çok önemli sanatçı..." yanıtını verdi.

FERHAT GÖÇERDEN SANATÇILARA 'MİRAS' ÇAĞRISI

Öte yandan ünlü isimlerin vefatının ardından varisleri arasında yaşanan miras ve telif savaşları, sanat dünyasında tartışılmaya devam ediyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ferhat Göçer, bu tür durumların kendisini derinden üzdüğünü ifade etti.

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Sanatçıların geride bıraktığı eserlerin kişisel bir mal varlığının ötesinde, milli mirasın birer parçası olduğuna dikkat çeken Göçer, yaşanan hukuki süreçler ve kavgalar nedeniyle toplumun bu eserlerden mahrum kalma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Göçer, "Ferdi Tayfur, Münir Nurettin Selçuk, Cem Karaca ve Kayahan'da benzerlerini gördük. Varisler arasındaki kavgalar büyük sorunlara yol açtı. Tavsiyem, yaşı kemale ermiş sanatçılarımızın vefatlarından önce vasiyetlerini sağlamlaştırmaları olacaktır" dedi.

Açıklamasında adaletli paylaşımın önemine vurgu yapan ünlü şarkıcı, sanatçıların hayat arkadaşları ile ne kadar mesafeli veya kavgalı olurlarsa olsunlar tüm evlatları arasında hem eser haklarını hem de mal varlıklarını hakkaniyetli bir şekilde paylaştırmaları gerektiğini söyledi.

Göçer, sanatçıların vasiyet planlamalarına sivil toplum kuruluşlarını da dahil edebileceklerini belirterek, "Hayallerinde varsa, mallarının bir bölümünü kendilerini yakın hissettikleri sivil toplum kuruluşlarına bırakabilirler" diyerek sözlerini noktaladı.