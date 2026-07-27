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        Haberler Magazin Feyyaz Şerifoğlu baba oldu

        Feyyaz Şerifoğlu baba oldu

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın oyuncularından Feyyaz Şerifoğlu ve haber spikeri Merve Dinçkol Şerifoğlu, bebeklerine kavuştu. Bebeklerinin ismini hamilelik süreci boyunca gizli tutan çiftin, seçtikleri isim tatlı bir tesadüfü de beraberinde getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 15:18 Güncelleme:
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        Feyyaz Şerifoğlu baba oldu

        Feyyaz Şerifoğlu, geçtiğimiz yıl haber spikeri Merve Dinçkol ile hayatını birleştirmişti. Bir süredir bebek heyecanı yaşayan çiftin, çocukları dünyaya geldi.

        Merve Dinçkol Şerifoğlu, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ünlü çift, kızlarına 'Defne Yaz' adını verdi. Anne Merve Dinçkol Şerifoğlu ile bebeğin sağlık durumlarının oldukça iyi olduğu öğrenildi.

        Bebeklerinin ismini hamilelik süreci boyunca gizli tutan çiftin, seçtikleri isim ise tatlı bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Muhtemel Aşk'ta da Defne karakterinin olması, sosyal medyada güzel bir tesadüf olarak yorumlandı.

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