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        Haberler Gündem 3. Sayfa O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!

        O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!

        İstanbul'da, tamir için getirilen 100 kilogram ağırlığında ve 2 metre 10 santim yükseklikteki gardırop tipi buzdolabı, kamyonetle gelen dört kadın tarafından bahçe kapısından geçirilerek çalındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kadınların yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 13:49 Güncelleme:
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        O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!

        İstanbul Avcılar'da olay, Ambarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Deniz Atacan’a ait ev aletleri tamir atölyesine tamir için getirilen gardırop tipi iki kapılı, 2 metre 10 santimetre yüksekliğindeki buzdolabı, iş yerinin önüne bırakılarak demirlere kilitlendi.

        SABAH SAAT: 06.30'DA GELDİLER

        DHA'daki habere göre dün sabah saat 06.30 sıralarında sokağa bir kamyonet geldi. Kamyonetten inen 4 kadın, piyasa fiyatının yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenilen buzdolabının yanına gitti.

        ZİNCİRE BAĞLI KİLİDİ ÇÖZDÜLER

        Şüphelilerden biri çevrede gözcülük yaparken, diğerleri buzdolabın kapılarını açarak içini ve motorunu kontrol etti.

        Kadınlardan biri zincire bağlı kilidi çözerken 2 kadın eldiven taktı.

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        BUZDOLABINI KAMYONETE YÜKLEDİLER

        Daha sonra kadınlar hep birlikte yaklaşık 100 kilo ağırlığında olan buzdolabını bahçe kapısından çıkardı. Ardından kaldırımdan ve park halindeki araçların arasından geçirerek kamyonete yükleyen şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaştı.

        "HAYRETLER İÇİNDE KALDIK"

        İş yeri sahibi Deniz Atacan sabah işe geldiğinde buzdolabının yerinde olmadığını gördü. Atacan daha sonra güvenlik kamera görüntülerini izleyince durumu anladı. Deniz Atacan, “Bizim 4 erkeğin getirip buraya bırakamadığı kocaman gardırop gibi dolabı sabaha yakın saat 06.30 sıralarında 4 tane kadın taşıyıp götürüyor. Bir tanesi de kapının önünde gözcü olarak bekliyor.

        "GÜÇLÜ, KUVVETLİ KADINLAR"

        4 kadın arabaya atıp götürüyorlar. Birkaç gün önce de şu köşedeki yıkılan binadan demir falan çalınmış. Gece gelip dolabı açıp, bakıyorlar daha sonra arka tarafta kilidi kırıp alıp götürüyorlar. Bayağı bir güçlü kuvvetli kadınlar. Bizim 4 erkeğin sırtlayıp götürmediği dolabı 4 kadın götürüyor. Hayretler içinde kaldık. Kapıyla araba arasında çok küçük bir mesafe var onu oradan nasıl çıkardılar, hayret içerisinde izledik. Gerçekten çok profesyonel şekilde götürdüler dolabı. Çizmeden, dolaba zarar vermeden” dedi.

        KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

        İhbar üzerine harekete geçen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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