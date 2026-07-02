Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin sitem etti

Calvin, annesinin ölümünden önceki son haftanın çok ağır geçtiğini belirtti: Hiç uyuyamıyordu. Nedensiz şekilde ateşleniyordu. Sürekli kalbinin ağrıdığını söylüyordu. Elindeki tabağı bile tutamayacak kadar güçsüzleşmişti. Sanki ölüm sarhoşluğu yaşıyordu. Koluma dokundu ve ‘Ben gideceğim. Ben öleceğim günü bilirim. Bana bir şey olursa beni burada bırakma, vatan toprağına gömün’ dedi.