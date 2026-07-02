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        Haberler Magazin Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin sitem etti

        Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin sitem etti

        2024'te vefat eden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin dostlarının vefasız olduğunu söyleyerek, "Annemin yıllarca yedirip içirdiği, dost bildiği insanların çoğu cenazeye bile gelmedi. Bu büyük bir vefasızlıktı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 09:21 Güncelleme:
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        Uzun yıllardır ABD’de yaşayan Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024'te Miami’deki evinde hayatını kaybetmişti.

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        KOAH ve hipertansiyona bağlı kalp rahatsızlıkları nedeniyle 69 yaşında vefat eden oyuncunun cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti.

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        Anjelik Calvin, katıldığı programda annesinin yakın çevresine sitem etti. Calvin, "Annemin yıllarca yedirip içirdiği, dost bildiği insanların çoğu cenazeye bile gelmedi. Gerçek dostları onu son yolculuğuna uğurladı. Annemin cenazesi daha morgdayken, yıllarca onun ekmeğini yiyen bazı oyuncular çıkıp hakkında konuşmaya başladı. Bu büyük bir vefasızlıktı" dedi.

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        Calvin, annesinin ölümünden önceki son haftanın çok ağır geçtiğini belirtti: Hiç uyuyamıyordu. Nedensiz şekilde ateşleniyordu. Sürekli kalbinin ağrıdığını söylüyordu. Elindeki tabağı bile tutamayacak kadar güçsüzleşmişti. Sanki ölüm sarhoşluğu yaşıyordu. Koluma dokundu ve ‘Ben gideceğim. Ben öleceğim günü bilirim. Bana bir şey olursa beni burada bırakma, vatan toprağına gömün’ dedi.

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        Habib Babar’ın sorularını yanıtlayan Anjelik Calvin, annesinin içinde bulunduğu dünyadan rahatsız olduğunu da açıkladı: Sosyal medyada yapılan paylaşımları gördükçe tiksiniyordu. İnsanların özel hayatlarını sergilemesini hazmedemiyordu.

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        Ahu Tuğba ile 1991-2010 yılları arasında ABD'li doktor Timmy Alejtanij ile evlilik yaşamıştı. Merhum oyuncunun kızı bu evlilikten dünyaya gelmişti.

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