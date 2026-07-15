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        Haberler Dünyadan 'Batman' yıldızı Christian Bale ailesiyle Sicilya tatilinde

        'Batman' yıldızı Christian Bale ailesiyle Sicilya tatilinde

        Beyazperdede canlandırdığı 'Batman' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Christian Bale, kızının defilesini seyretmek için gittiği Sicilya'da, defile sonrası deniz ve güneşin tadını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        Hollywood yıldızı Christian Bale, Sicilya'nın sevilen sahil kasabası Taormina'da ailesiyle tatil yaparken görüntülendi.

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        'Batman' filmi yıldızı, Akdeniz güneşinin tadını çıkarırken ve kendini serin sulara atarken objektiflere yansıdı.

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        Oscar ödüllü oyuncu, yanında eşi Sibi Blazic ve oğulları Joseph ile birlikte, İtalyan kıyı şeridinde bir teknede keyifli bir gün geçirdi.

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        Bale ve eşi Blazic, tekneden denize atlayarak dalış becerilerini sergiledikten sonra güneşin altında dinlenmek için tekrar tekneye döndüler.

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        Bale, ikonik 'Batman' rolündeki karanlık ve etkileyici havasını akla getiren tamamen siyah bir dalış kıyafeti tercih etmişti.

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        Oğullarıyla da birlikte yüzen çift, daha sonra kıyıya çıkarak otellerine döndü.

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        Bale ve Blazic çiftinin Joseph'in yanı sıra Emmeline adında bir de kızı var. 21 yaşındaki Emmeline, modellik dünyasına adım atmasıyla birliniyor.

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        Zaten Bale ve ailesinin Sicilya'da bulunma sebebi, aslında kızlarını podyumda izlemekti. Dolce & Gabbana'nın Taormina'da gerçekleştirdiği defilenin modellerinden biri de Bale ve eşinin kızıydı.

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        Aile, kızlarının defilesini izledikten sonra tatil yapmaya başladı, Emmeline onlara katılmadı.

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        Öte yandan 12 yaşındaki Joseph de babasının izinden giderek daha küçük yaşlarında sinema dünyasına adım atmıştı. Joseph, babasıyla birlikte 2022 yapımı 'Thor: Love and Thunder' filminde oynamıştı. Filmde Asgardlı çocuğu canlandırmıştı.

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        Rolleri için büründüğü inanılmaz fiziksel dönüşümlerle tanınan, dünyaca ünlü Galler doğumlu İngiliz oyuncu Christian Bale, Christopher Nolan'ın yönettiği efsanevi 'The Dark Knight' (Kara Şövalye) üçlemesinde canlandırdığı Bruce Wayne / Batman rolüyle modern sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bale ayrıca kendisine Oscar kazandıran 'The Fighter', 'Amerikan Sapığı', 'Makinist' gibi filmlerle de hafızalara kazındı.

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        #Christian Bale
        #tatil
        #Batman
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