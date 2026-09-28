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        Haberler Magazin Birce Akalay: Duygularımdan bahsettim

        Birce Akalay: Duygularımdan bahsettim

        Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, Etiler'de görüntülendi. Kurtaş'ın doğum günü için yaptığı romantik paylaşım hakkında konuşan Akalay, "İçimden geldi, duygularımdan bahsettim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 21:10 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; ünlü oyuncu çift Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, Etiler'de bir AVM'de objektiflere takıldı. Birlikte eczaneden çıkarken görüntülenen ikili, gazetecilerle muhabbet etti.

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        Yaz mevsimini dinlenerek geçirdiğini ve bir süreliğine Bodrum'da tatil yaptığını ifade eden Akalay, eczane çıkışında yöneltilen sağlık sorularına ise, "Bir sorun yok, öyle birkaç ilaç aldık" diyerek kısa bir açıklama yaptı.

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        Akalay, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Hakan Kurtaş'ın doğum günü için yaptığı "Bugün çok güzel bir gün. İyi ki doğdun canım sevgilim" şeklindeki romantik paylaşımı hakkında da konuştu.

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        "İÇİMDEN GELDİ"

        42 yaşındaki oyuncu, "Evet, içimden geldi. Her şey yolunda, duygularımdan bahsettim" ifadelerini kullanarak aşk hayatının yolunda olduğunu dile getirdi.

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        #birce akalay
        #hakan kurtaş
        #oyuncu
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