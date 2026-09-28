Birce Akalay: Duygularımdan bahsettim

Yaz mevsimini dinlenerek geçirdiğini ve bir süreliğine Bodrum'da tatil yaptığını ifade eden Akalay, eczane çıkışında yöneltilen sağlık sorularına ise, "Bir sorun yok, öyle birkaç ilaç aldık" diyerek kısa bir açıklama yaptı.