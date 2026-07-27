Blue Ivy annesi Beyonce'nin ikizi gibi oldu
Beyonce ve Jay-Z'nin 14 yaşındaki kızı Blue Ivy, kariyer konusunda ebeveynlerinin izinden giderken, görüntüsüyle de annesinin ikizi izlenimi yaratıyor
Beyonce ve Jay-Z'nin en büyük kızı Blue Ivy Carter, artık 14 yaşında. Blue Ivy, hafta sonu aile gezisi sırasında annesi Beyonce'nin ikonik tarzını yansıtarak adeta onun ikizi gibi bir görünüm sergiledi.
Küçük kız, anne-babası ve Destiny's Child grubu üyesi Kelly Rowland ile birlikte Lauryn Hill'in konserine katıldı. Blue Ivy, güneş gözlüklerinden bol kıyafetlerine kadar, dünyaca ünlü şarkıcı annesinin genç bir versiyonu gibi görünüyordu.
Dokuz yaşında Rumi ve Sir adında ikiz çocukları da olan Beyonce ve Jay-Z, en son Dünya Kupası final maçını izlerken görüntülenmişti.
Beyonce ve Jay-Z, hafta sonu katıldıkları konser esnasında Hill'in hit şarkılarına eşlik edip dans ederken görüldü.
Blue Ivy, görünüm olarak annesine benzemesinin yanı sıra kariyer için seçtiği yolda da onun ve babası Jay-Z'nin izinden gidiyor. Blue Ivy, daha önce annesiyle birlikte, Jay-Z'nin Bronx'taki devasa arenada verdiği ilk konserinde sahneye çıkmış, 1996 tarihli 'Feelin' It' şarkısını piyano eşliğinde seslendirmişti.
Jay-Z, mart ayında GQ'ya verdiği röportajda, "Blue inanılmaz yetenekli bir piyanist, ama bizim öğretmen tutmamıza izin vermiyor. Bunu bir iş olarak görmek istemiyor. Ama mükemmel bir müzik kulağına sahip" demişti. "Bir şarkı duyarsa, 'Tekrar çal' der ve sonra kendi kendine öğrenir" diyen Jay-Z, "Bu sadece yetenek. Sanırım onu artık o sahneden indiremeyeceğiz" ifadesini kullanmıştı.