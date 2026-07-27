Blue Ivy annesi Beyonce'nin ikizi gibi oldu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan, 2 polis memurunun ve 7 kişinin yaralandığı kavgaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde şahısların birbirlerini darp ettiği, müdahale eden polislerin arada kalarak yaralandığı anlar yer alıyor. Olayda başından yaralanan Orhan Karaca, "25-30 ... Daha Fazla Göster

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan, 2 polis memurunun ve 7 kişinin yaralandığı kavgaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde şahısların birbirlerini darp ettiği, müdahale eden polislerin arada kalarak yaralandığı anlar yer alıyor. Olayda başından yaralanan Orhan Karaca, "25-30 kişinin saldırdığını, koşarak geldiğini gördüğüm an kafama satırla vurdular" iddiasında bulundu. (İHA) Daha Az Göster