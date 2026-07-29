Bülent Serttaş, Ege'nin sularında serinledi
Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen şarkıcı Bülent Serttaş, sıcaktan bunalınca denize balıklama bir şekilde atlayış gerçekleştirdi
Giriş: 29 Temmuz 2026 - 08:34 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bülent Serttaş, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor.
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Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen 60 yaşındaki şarkıcı, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Bülent Serttaş, sıcaktan bunalınca denize girmek için iskeleye doğru ilerledi.
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Serttaş, daha sonra Ege'nin serin sularına balıklama bir atlayış gerçekleştirdi.