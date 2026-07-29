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        Haberler Magazin Bülent Serttaş, Ege'nin sularında serinledi

        Bülent Serttaş, Ege'nin sularında serinledi

        Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen şarkıcı Bülent Serttaş, sıcaktan bunalınca denize balıklama bir şekilde atlayış gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 08:34 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bülent Serttaş, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor.

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        Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen 60 yaşındaki şarkıcı, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Bülent Serttaş, sıcaktan bunalınca denize girmek için iskeleye doğru ilerledi.

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        Serttaş, daha sonra Ege'nin serin sularına balıklama bir atlayış gerçekleştirdi.

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        Bir süre denizde yüzen şarkıcı, daha sonra güneşlenmek üzere şezlonguna geri döndü.

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