Burç Kümbetlioğlu ile Nihat Altınkaya, Bitez'de
Oyuncu Burç Kümbetlioğlu ve Nihat Altınkaya, Bodrum Bitez'deki bir plajda objektiflere yansıdı
Giriş: 14 Ağustos 2026 - 12:15 Güncelleme:
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Burç Kümbetlioğlu ile Nihat Altınkaya, arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
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Bitez'deki bir plajda görüntülenen ünlü oyuncular, sıcaktan bunalınca kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.
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Bir süre suda kulaç atan ikili, daha sonra güneşlenmek için iskeleye çıktı.