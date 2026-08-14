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        Haberler Magazin Burç Kümbetlioğlu ile Nihat Altınkaya, Bitez'de

        Burç Kümbetlioğlu ile Nihat Altınkaya, Bitez'de

        Oyuncu Burç Kümbetlioğlu ve Nihat Altınkaya, Bodrum Bitez'deki bir plajda objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 12:15 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Burç Kümbetlioğlu ile Nihat Altınkaya, arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

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        Bitez'deki bir plajda görüntülenen ünlü oyuncular, sıcaktan bunalınca kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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        Bir süre suda kulaç atan ikili, daha sonra güneşlenmek için iskeleye çıktı.

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        Kübetlioğlu ve Altınkaya'nın keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.

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        #burç kümbetlioğlu
        #Nihat Altınkaya
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