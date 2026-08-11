Burcu Biricik'in aile tatili
Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ve kızları Luna ile çıktığı tekne tatilinden renkli anları sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 11 Ağustos 2026 - 17:10 Güncelleme:
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2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile nikâh masasına oturan Burcu Biricik, 15 Temmuz 2024'te kızı Luna'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.
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Ünlü çift, kızları Luna ve arkadaşlarıyla birlikte tekne tatiline çıktı.
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Yorgunluk atan ve tatilde enerji depolayan Emre Yetkin ile Burcu Biricik, bu süreçte kızlarıyla yakından ilgilendi.
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Luna'nın dümenin başına geçtiği anlarda ise oyuncu, kızıyla keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı.
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Burcu Biricik, tatil sırasında objektifine yansıyan anları sosyal medya hesabından "Temmuz" notuyla takipçileriyle paylaştı.
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Biricik'in ailesiyle çıktığı tatilden kareler, kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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