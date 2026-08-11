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        Haberler Magazin Burcu Biricik'in aile tatili

        Burcu Biricik'in aile tatili

        Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ve kızları Luna ile çıktığı tekne tatilinden renkli anları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 17:10 Güncelleme:
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        2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile nikâh masasına oturan Burcu Biricik, 15 Temmuz 2024'te kızı Luna'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

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        Ünlü çift, kızları Luna ve arkadaşlarıyla birlikte tekne tatiline çıktı.

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        Yorgunluk atan ve tatilde enerji depolayan Emre Yetkin ile Burcu Biricik, bu süreçte kızlarıyla yakından ilgilendi.

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        Luna'nın dümenin başına geçtiği anlarda ise oyuncu, kızıyla keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı.

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        Burcu Biricik, tatil sırasında objektifine yansıyan anları sosyal medya hesabından "Temmuz" notuyla takipçileriyle paylaştı.

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        Biricik'in ailesiyle çıktığı tatilden kareler, kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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        #Burcu Biricik
        #Emre Yetkin
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