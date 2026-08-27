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        Haberler Magazin Cansel Elçin, ailesiyle tatilde

        Cansel Elçin, ailesiyle tatilde

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ta 'Levent Bartıner' karakterine hayat veren Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve oğlu Atlas ile birlikte Yalıkavak'ta görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 08:06 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas Elçin ile birlikte Bodrum'da yorgunluk atıyor. Oyuncu çift, 1 yaşındaki oğullarıyla birlikte Yalıkavak'taki bir plajdaydı.

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        Gün boyunca oğullarıyla ilgilenen Elçin ile Bayat, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

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        Zeynep Tuğçe Bayat, eşi Cansel Elçin'e bol bol güneş kremi sürdü.

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        Bayat, eşinin ardından oğluna da krem sürdü.

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        Ünlü çift, daha sonra oğullarıyla birlikte denize girdi. Ailece keyifli bir gün geçiren Elçin ile Bayat'ın neşeli samimi anları objektiflere böyle yansıdı.

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        #Cansel Elçin
        #Zeynep Tuğçe Bayat
        #Atlas Elçin
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