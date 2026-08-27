Cansel Elçin, ailesiyle tatilde
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ta 'Levent Bartıner' karakterine hayat veren Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve oğlu Atlas ile birlikte Yalıkavak'ta görüntülendi
Giriş: 27 Ağustos 2026 - 08:06 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas Elçin ile birlikte Bodrum'da yorgunluk atıyor. Oyuncu çift, 1 yaşındaki oğullarıyla birlikte Yalıkavak'taki bir plajdaydı.
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Gün boyunca oğullarıyla ilgilenen Elçin ile Bayat, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.
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Zeynep Tuğçe Bayat, eşi Cansel Elçin'e bol bol güneş kremi sürdü.