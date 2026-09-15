İş insanı, lise aşkı ile evlendiğini de söyleyerek, "O dönem Yağmur 'Benim hedeflerim var, seninle vakit harcayamam’ diyerek beni terk etmişti. Nasip bu zamanaymış. Hedeflerini de gerçekleştirmiş. Kader bizi bir araya getirdi" dedi.