Ünlü isimleri buluşturan düğün
İş insanı Celal Can Algül, önceki akşam lise aşkı doktor Yağmur Gedik ile evlendi. Düğüne ünlü isimler katıldı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Celal Can Algül ve Yağmur Gedik, Sarıyer’de nikah masasına oturdu. Algül’ün şahitliğini Asuman Dabak ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var yaptı.
Algül, “Çok heyecanlıyız. Bu kadar özel bir günde insanların sevdiklerinin yanında olması insanı daha da mutlu ediyor” dedi.
İş insanı, lise aşkı ile evlendiğini de söyleyerek, "O dönem Yağmur 'Benim hedeflerim var, seninle vakit harcayamam’ diyerek beni terk etmişti. Nasip bu zamanaymış. Hedeflerini de gerçekleştirmiş. Kader bizi bir araya getirdi" dedi.
Alina Boz ve Umut Evirgen, “Celal de evliler kulübüne girdi. İkisine de mutluluklar diliyoruz” dedi. Hamilelik süreci hakkında konuşan Boz, “19. haftadayız. Odasını pembeye boyadık. Hiç aşerme durumum olmadı. İnşallah biraz olur da isteklerim de artar. Evde her yerde meyve var zaten” ifadelerini kullandı.
Nikâh şahidi Asuman Dabak, “Celal artık kardeşimden de öte oldu. 20’nin üstünde nikah şahitliği yapmışımdır” dedi.
Şef Somer Sivrioğlu sevgilisi Didem Belen ile nikaha katıldı.