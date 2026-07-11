Dilara Aksüyek, arkadaşına poz verdi
Dilara Aksüyek, Bodrum'da görüntülendi. Gününü plajda geçiren oyuncu, arkadaşının çektiği fotoğraflarla tatil anlarını ölümsüzleştirdi
Giriş: 11 Temmuz 2026 - 08:21 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Dilara Aksüyek, Bodrum Gölköy'de yorgunluk atıyor.
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Gün boyunca plajda vakit geçiren oyuncu, arkadaşlarıyla sohbet ederek keyifli anlar yaşadı.
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Denize girmeyi tercih etmeyen Aksüyek, zaman zaman kendisinin fotoğraflarını çeken arkadaşına pozlar verdi.
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