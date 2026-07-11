Dilara Aksüyek, arkadaşına poz verdi

76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!

İstanbul'da, düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu tespit edildi (İHA)